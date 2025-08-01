PSG遭歐足聯重罰520萬　「歐足聯黑手黨」橫幅成導火線

▲巴黎聖日耳曼慶祝歐冠冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

歐洲足聯（UEFA）近日正式對法甲豪門巴黎聖日耳曼（下稱PSG）祭出總額近15萬歐元（約新台幣520萬） 的重罰，主因為球迷在歐冠決賽期間多項不當行為，包括闖入球場、攜走草皮，以及展示含有「UEFA Mafia（歐足聯黑手黨）」標語的橫幅。

Champions League winner Paris Saint-Germain has been hit with a hefty fine. Find out why the club is being penalized for fan behavior at the final, including a controversial banner and damage to the field. #PSG #ChampionsLeaguehttps://t.co/JFuT1aZdc8 [廣告]請繼續往下閱讀... August 1, 2025

根據歐足聯公布的紀律裁決，PSG球迷在今年5月31日於慕尼黑舉行的歐冠決賽中，違反6項行為規範，其中包括：傳遞不適合體育賽事的訊息、進入比賽場地、施放煙火、展示冒犯性標語、造成財物損害、損害歐足聯聲譽。

歐足聯指出，部分球迷在PSG以5比0橫掃國際米蘭、奪得隊史首座歐冠冠軍後，衝入球場撕起草皮帶走留念，並在場邊舉出寫有「UEFA Mafia」及豬頭圖像的旗幟，藉此表達對歐足聯制度的不滿。

???????????????? Hinchas del PSG, con banderas de Palestina y Marruecos, queman autos y saquean tiendas en París para celebrar que su equipo ganó la Champions. pic.twitter.com/6HYiadlPnm — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) June 1, 2025

歐足聯針對不同違規行為分別開罰，其中：冒犯性訊息罰款：10000歐元（約新台幣34萬元）、闖入場地與施放煙火：100000歐元（約新台幣340萬元）、場地損壞行為：8000歐元（約新台幣27萬元）。

此外，UEFA也宣佈，禁止PSG出售客場門票給球迷一場的處分，將在未來2年內緩期執行，視情況決定是否啟動。

值得一提的是，展示「UEFA Mafia」標語的事件格外敏感，因為PSG 俱樂部主席阿爾赫萊菲（Nasser al-Khelaifi）為現任歐足聯執行委員會成員，同時也是歐洲俱樂部協會（ECA）主席，這起事件不僅衝擊球隊形象，也引發外界對內部矛盾的關注。

雖然挪威球隊布蘭恩（Brann）曾成功在體育仲裁法庭（CAS）推翻類似指控，理由為球迷言論具有諷刺與言論自由性質，但PSG顯然未能獲得類似待遇。