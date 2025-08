PSG遭歐足聯重罰520萬　「歐足聯黑手黨」橫幅成導火線

▲巴黎聖日耳曼慶祝歐冠冠軍。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

歐洲足聯(UEFA)近日正式對法甲豪門巴黎聖日耳曼(下稱PSG)祭出總額近15萬歐元(約新台幣520萬) 的重罰,主因為球迷在歐冠決賽期間多項不當行為,包括闖入球場、攜走草皮,以及展示含有「UEFA Mafia(歐足聯黑手黨)」標語的橫幅。

