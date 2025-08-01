運動雲

>

PSG遭歐足聯重罰520萬　「歐足聯黑手黨」橫幅成導火線

▲巴黎聖日耳曼慶祝歐冠冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎聖日耳曼慶祝歐冠冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

歐洲足聯（UEFA）近日正式對法甲豪門巴黎聖日耳曼（下稱PSG）祭出總額近15萬歐元（約新台幣520萬） 的重罰，主因為球迷在歐冠決賽期間多項不當行為，包括闖入球場、攜走草皮，以及展示含有「UEFA Mafia（歐足聯黑手黨）」標語的橫幅。

根據歐足聯公布的紀律裁決，PSG球迷在今年5月31日於慕尼黑舉行的歐冠決賽中，違反6項行為規範，其中包括：傳遞不適合體育賽事的訊息、進入比賽場地、施放煙火、展示冒犯性標語、造成財物損害、損害歐足聯聲譽。

歐足聯指出，部分球迷在PSG以5比0橫掃國際米蘭、奪得隊史首座歐冠冠軍後，衝入球場撕起草皮帶走留念，並在場邊舉出寫有「UEFA Mafia」及豬頭圖像的旗幟，藉此表達對歐足聯制度的不滿。

歐足聯針對不同違規行為分別開罰，其中：冒犯性訊息罰款：10000歐元（約新台幣34萬元）、闖入場地與施放煙火：100000歐元（約新台幣340萬元）、場地損壞行為：8000歐元（約新台幣27萬元）。

此外，UEFA也宣佈，禁止PSG出售客場門票給球迷一場的處分，將在未來2年內緩期執行，視情況決定是否啟動。

值得一提的是，展示「UEFA Mafia」標語的事件格外敏感，因為PSG 俱樂部主席阿爾赫萊菲（Nasser al-Khelaifi）為現任歐足聯執行委員會成員，同時也是歐洲俱樂部協會（ECA）主席，這起事件不僅衝擊球隊形象，也引發外界對內部矛盾的關注。

雖然挪威球隊布蘭恩（Brann）曾成功在體育仲裁法庭（CAS）推翻類似指控，理由為球迷言論具有諷刺與言論自由性質，但PSG顯然未能獲得類似待遇。

關鍵字： 巴黎聖日耳曼足球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

U12世界盃／中華隊5:6對美吞關鍵敗陷危機　明對韓國背水一戰

U12世界盃／中華隊5:6對美吞關鍵敗陷危機　明對韓國背水一戰

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

熱門新聞

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1太突然！卡巴耶羅比賽中轉隊洋基

2PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

3被颱風害慘！獅今年無法回台南了

4震撼交易！太空人迎回柯瑞亞

5霍佛德預計與勇士簽2年約

最新新聞

1中華隊明對韓非贏！教頭揭生機關鍵

2NFL名人堂週開幕戰全場默哀

3中華隊吞2敗危險　明對韓國一定要贏

4PSG遭歐足聯重罰520萬

5中職7月投打MVP揭曉

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366