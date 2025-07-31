世大運桌球金牌功臣馮翊新返台就開刀　高承睿做蛋糕找回平靜

▲世大運桌球金牌功臣馮翊新返台就因盲腸炎開刀。（圖／大專體總提供）

文／中央社

台灣男子桌球代表隊在本屆德國世大運團體賽，斬斷中國連霸之路拿下隊史首金，奪金功臣之一的馮翊新透露才剛返國就盲腸炎，幸好現在都已康復，只是暫時無法比賽。

台灣男子桌球代表隊在德國萊茵魯爾世界大學運動會團體金牌戰，靠著高承睿、黃彥誠、馮翊新的出色表現，扳倒中國順利摘金。

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馮翊新今天在出席代表隊慶功宴時透露，自己在回程的班機上就感覺肚子很痛，一落地就送急診，發現是盲腸炎後緊急開刀，順利在本週一康復出院，但醫生建議1個月內不宜激烈運動，因此暫時不會出國參賽。

馮翊新在受訪時表示，那場冠軍賽到現在想起來都還是很興奮，能贏下比賽非常開心，也沒想過自己可以打得這麼好。 他提到，2年前沒有選上國手就有點陷入低潮，不過後續調整得越來越好，也很感謝自己沒有放棄自己，「這面世大運金牌也算是自己的一個里程碑。」

▲高承睿表現失常，回國後做蛋糕調適心情。（圖／大專體總提供）

至於金牌戰後始終自責表現不好的「柚子同學」高承睿，今天在慶功宴上也較能釋懷，他表示，原本目標是要拿3面獎牌，雖然最後拿到隊史首面金牌，但還是對自己表現蠻失望的。

高承睿透露，回國後的這段時間去上了烘焙課，學習怎麼做蛋糕，也算是找回心中的平靜。「我應該從小學就對烘焙有點興趣，在做蛋糕的過程也可以讓自己平靜下來，不會一直去想世大運金牌戰的事。」

高承睿強調，這幾天雖然都沒有碰球，但心情調適的還不錯，接下來就要展開訓練，備戰8月7日開打的WTT日本橫濱冠軍賽。