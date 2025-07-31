運動雲

>

世大運桌球金牌功臣馮翊新返台就開刀　高承睿做蛋糕找回平靜

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團決賽，馮翊新成大功臣。（圖／大專體總提供）

▲世大運桌球金牌功臣馮翊新返台就因盲腸炎開刀。（圖／大專體總提供）

文／中央社

台灣男子桌球代表隊在本屆德國世大運團體賽，斬斷中國連霸之路拿下隊史首金，奪金功臣之一的馮翊新透露才剛返國就盲腸炎，幸好現在都已康復，只是暫時無法比賽。

台灣男子桌球代表隊在德國萊茵魯爾世界大學運動會團體金牌戰，靠著高承睿、黃彥誠、馮翊新的出色表現，扳倒中國順利摘金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮翊新今天在出席代表隊慶功宴時透露，自己在回程的班機上就感覺肚子很痛，一落地就送急診，發現是盲腸炎後緊急開刀，順利在本週一康復出院，但醫生建議1個月內不宜激烈運動，因此暫時不會出國參賽。

馮翊新在受訪時表示，那場冠軍賽到現在想起來都還是很興奮，能贏下比賽非常開心，也沒想過自己可以打得這麼好。 他提到，2年前沒有選上國手就有點陷入低潮，不過後續調整得越來越好，也很感謝自己沒有放棄自己，「這面世大運金牌也算是自己的一個里程碑。」

▲▼德國萊茵魯爾世大運，簡彤娟，馮翊新，高承睿 。（圖／大專體總提供）

▲高承睿表現失常，回國後做蛋糕調適心情。（圖／大專體總提供）

至於金牌戰後始終自責表現不好的「柚子同學」高承睿，今天在慶功宴上也較能釋懷，他表示，原本目標是要拿3面獎牌，雖然最後拿到隊史首面金牌，但還是對自己表現蠻失望的。

高承睿透露，回國後的這段時間去上了烘焙課，學習怎麼做蛋糕，也算是找回心中的平靜。「我應該從小學就對烘焙有點興趣，在做蛋糕的過程也可以讓自己平靜下來，不會一直去想世大運金牌戰的事。」

高承睿強調，這幾天雖然都沒有碰球，但心情調適的還不錯，接下來就要展開訓練，備戰8月7日開打的WTT日本橫濱冠軍賽。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運桌球高承睿馮翊新

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／中華男籃12人名單PLG「全軍覆沒」　圖齊稱周桂羽是遺珠

快訊／中華男籃12人名單PLG「全軍覆沒」　圖齊稱周桂羽是遺珠

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

快訊／組建最強中華男籃！　亞洲盃12人國手名單出爐

快訊／組建最強中華男籃！　亞洲盃12人國手名單出爐

勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

詹皇「密會」約基奇經紀人原因曝　籌組新聯盟計畫內容流出

詹皇「密會」約基奇經紀人原因曝　籌組新聯盟計畫內容流出

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」　宣布進入緊急狀態全員疏散

熱門新聞

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／中華男籃12人名單PLG「全軍覆沒」　圖齊稱周桂羽是遺珠

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

2大谷翔平先發提前退場！

3PLG中華隊全軍覆沒　周桂羽最大遺珠

4即／山本由伸豪宅傳竊案！3賊翻牆闖空門

5懷特憶波總通知他被交易：不會害你

最新新聞

1阿巴西喊話林書緯　加入中華隊一起拚

2洋基新援麥馬漢11局掃出再見安打！

3馮翊新返台就開刀　高承睿做蛋糕沉澱

4曾祥鈞表態：亞洲盃後動向將底定

5樂天女孩KAHO斜槓Youtuber！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366