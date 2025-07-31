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世大運代表團感恩餐會　卓榮泰：運動部9月掛牌打造更強後盾

▲▼2025第32屆萊茵魯爾世界大學運動會感恩餐會，由桌球高承睿選手(右)致贈大會吉祥物予行政院卓榮泰院長(左)。 跆拳道品勢郭彥妤選手(左)及羽球吳軒毅選手(右)致贈簽名團旗予行政院卓榮泰院長(中)。行政院卓榮泰院長勉勵選手 。（圖／體育署提供）

▲桌球好手高承睿（右）致贈大會吉祥物予行政院長卓榮泰（左）。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年第32屆萊茵魯爾世界大學運動會於27日閉幕，我國計獲得5金13銀7銅，共25面獎牌的好成績（在所有參賽國中排名第9）。行政院今(31)日舉辦代表團返國感恩餐會，院長卓榮泰、教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、代表團團長王淑音、全國體總會長葉政彥、各代表隊職員及團本部隊醫等出席。

卓榮泰除一一細數及恭喜本屆世大運奪牌選手並表示：「運動部將在國人的期待與支持下於9月9日掛牌成立，未來運動選手的照顧與支持，將由運動部正式接手，持續針對選手訓練所需，提供資源及各項協助，未來所有的運動政策及照顧將一一落實在我們的運動員身上，期許選手繼續挑戰各項重要國際賽事，在國際運動場上持續發光發熱。」

▲▼2025第32屆萊茵魯爾世界大學運動會感恩餐會，由桌球高承睿選手(右)致贈大會吉祥物予行政院卓榮泰院長(左)。 跆拳道品勢郭彥妤選手(左)及羽球吳軒毅選手(右)致贈簽名團旗予行政院卓榮泰院長(中)。行政院卓榮泰院長勉勵選手 。（圖／體育署提供）

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▲ 跆拳道品勢選手郭彥妤（左）及羽球選手吳軒毅（右）致贈簽名團旗予行政院長卓榮泰（中）。（圖／體育署提供）

教育部體育署表示，為積極備戰及提供選手最好的後勤支援服務，本屆世大運比照巴黎奧運，首度設置中繼站後勤支援，國訓中心及運科中心於埃森(Essen)與柏林(Berlin)兩地設置後勤中繼站，打造符合我國運動員賽前訓練與賽會期間，飲食、體能、醫療及相關生理、心理等修復需求的「機能型中繼據點」，有效支援我國代表團所需訓練與後勤服務。

本屆世大運成績有許多突破，其中桌球男子團體、跆拳道品勢女子團體，皆為臺灣在各該項目的首面金牌，射箭睽違20年再獲1金，羽球混合雙打我國於本次世大運首度獲得羽球混合雙打包牌金銀銅，男子單打選手更是一局未失拿下1金；競技體操女子個人全能獲得首銅；本次賽會陸(田徑)、海(游泳)、空(體操)皆有獎牌進帳。

下屆世大運2027年將於韓國忠清舉行，將延續奧運、亞運、世大運培訓的資源整合模式，以結合2026年愛知名古屋亞運培訓及2028年洛杉磯奧運培訓之一貫化選手培育體系，賡續協助及支援選手訓練需求，期於下屆世大運續創佳績，讓世界看見臺灣。

▲▼2025第32屆萊茵魯爾世界大學運動會感恩餐會，由桌球高承睿選手(右)致贈大會吉祥物予行政院卓榮泰院長(左)。 跆拳道品勢郭彥妤選手(左)及羽球吳軒毅選手(右)致贈簽名團旗予行政院卓榮泰院長(中)。行政院卓榮泰院長勉勵選手 。（圖／體育署提供）

▲行政院長卓榮泰勉勵選手 。（圖／體育署提供）

關鍵字： 萊茵魯爾世界大學運動會世大運卓榮泰

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