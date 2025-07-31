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皇家牛棚締百年來唯二罕見紀錄　培瑞茲再見安打領軍擊退勇士

▲培瑞茲（Salvador Perez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲培瑞茲（Salvador Perez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

堪薩斯市皇家在今（31日）對陣勇士的比賽中展現驚人牛棚實力，動用9位投手聯手投出10局無失分，最終他們靠著培瑞茲（Salvador Perez）10局下半的再見安打，以1比0氣走勇士，成功奪下系列賽勝利。

這場比賽不僅是皇家近期牛棚策略的最佳寫照，更寫下歷史紀錄；皇家成為大聯盟現代棒球（自1900年起）中，第2支在10局完封勝中動用9名投手的球隊，前一支為克里夫蘭守護者於2016年9月17日創下的紀錄。

「今天真的都是牛棚的功勞，」擊出再見安打的培瑞茲強調：「我雖然打出關鍵安打贏得比賽，但他們的表現才是真正令人驚艷的。」

這場「牛棚車輪戰」由開局投手澤帕（Angel Zerpa）主投1局揭開序幕，隨後波蘭（Jonathan Bowlan）接替2局，後續上場的還包括施賴伯（John Schreiber）、克拉克（Taylor Clarke）、哈維（Hunter Harvey）、克魯茲（Steven Cruz）、厄塞格（Lucas Erceg）、埃斯特維茲（Carlos Estévez），以及最終在10局化解無人出局一三壘危機的朗（Sam Long）。

埃斯特維茲在第9局成功守成，他賽後表示：「這些傢伙都是狠角色，他們渴望拿到球、想要上場。」

而朗對於能參與這樣一場歷史戰役也深感榮幸：「你會想延續前面隊友建立的氣勢，很幸運我能在這樣的時機上場，為這場精彩的牛棚比賽畫下句點。」

面對火力兇猛的勇士打線，總教練夸特拉羅（Matt Quatraro）幾乎將牛棚全數投入，除了哈奇（Thomas Hatch）外，其餘10人皆出動；他表示，能夠如此調度，全因週四賽程安排為休兵日。

「這幾天看似有輪休，但實際上投手們的負荷非常重，尤其當每一球都至關重要，」夸特拉羅坦言，波蘭是唯一讓他願意投2局的牛棚投手。

他更將此役視為必勝戰役，第4局面對勇士核心打線時，毫不猶豫調上施賴伯：「我不在乎第幾局，只要能貢獻1局無失分、幫助球隊，我就上。」施賴伯說道。

皇家目前戰績為53勝55敗，自明星賽後打出7勝5敗佳績，7月整體戰績更為15勝9敗，逐漸縮小與美聯外卡席位的差距，目前僅落後第3張門票3.5場勝差。

即便陣中僅剩3位固定先發投手，牛棚持續為球隊保住勝機，厄塞格與埃斯特維茲雖已連續出賽，仍堅持上場貢獻力量；「我早上練投完就告訴教練我狀況沒問題，」埃斯特維茲最後強調，「雖然他們有點猶豫，但我說，把球給我，我們會沒事的。」

關鍵字： MLB皇家

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