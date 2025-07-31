NBA「零號探員」亞瑞納斯豪宅開賭被捕　恐面臨15年聯邦刑期

BREAKING: Former NBA star Gilbert Arenas and five other defendants, including a suspected high-level Israeli crime figure, were arrested today on a federal indictment alleging they operated an illegal gambling business in which high-stakes poker games were played at an Encino… pic.twitter.com/hTNSioq3Cf — Yahoo Sports (@YahooSports) July 30, 2025

記者游郁香／綜合報導

前NBA球星「零號探員」的亞瑞納斯（Gilbert Arenas）驚傳涉入非法高額撲克賭局遭逮捕！他被控在洛杉磯恩西諾（Encino）的豪宅內經營非法賭場，周三在聯邦法院出庭，對3項指控皆不認罪，已經以5萬美元交保，審判預定於9月23日展開。

檢方指出，亞瑞納斯涉嫌將豪宅出租，由共犯設置場地、招募荷官、向賭客收費並抽成營利，賭局期間甚至聘有保全、廚師及提供飲料與按摩服務的年輕女性，營運規模驚人，案發期間自2021年9月延續至2022年7月。

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▲檢方指出亞瑞納斯涉嫌出租豪宅開設地下賭場，並從中獲利。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》報導，亞瑞納斯已遭正式起訴，罪名包含「共謀經營非法賭博事業」、「實際經營非法賭博事業」以及「對聯邦調查作偽證」，每項指控最高恐面臨5年徒刑。此外，以色列黑幫分子格許曼（Yevgeni Gershman）等5人也因同案遭起訴。

亞瑞納斯曾是華盛頓巫師招牌球星，生涯3度入選全明星，2004至2006年巔峰期間場均能砍27.7分、5.7助攻，不過他也曾因在休息室與隊友打牌賭博發生衝突，攜槍遭聯盟禁賽，爭議不斷。