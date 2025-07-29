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李東洺7.2局好投　張育成再見轟悍將2比0氣走桃猿

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將29日於台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿，吸引13,856名觀眾進場。李東洺繳出7.2局無失分的優質先發，雖無關勝敗，卻為球隊奠定勝基。張育成在9局下轟出再見全壘打，助悍將以2比0擊敗桃猿。

富邦先發李東洺前5局演出15上15下的完美內容，前6局僅因三壘手守備失誤讓對方上壘。7局上1出局後，遭林泓育敲出全場首支安打。

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桃猿洋投魔神樂也展現壓制力，4局下雖被連續安打，但隨即三振對手並製造雙殺脫困，前6局同樣無失分。7局下他投出保送給張育成，全場主投8局共用106球，僅被擊出2支安打、送出9次三振，無失分，最終無關勝敗。

8局上，李東洺被林承飛擊出安打後，再三振梁家榮，捕手戴培峰也完成全場第2次盜壘阻殺。隨後對成晉投出觸身球後，投手教練喊出暫停，但李東洺仍續投，接著被林政華擊出右外野二壘安打，形成二、三壘有人。此時他退場，由剛轉任牛棚的陳仕朋登板。雖保送陳晨威形成滿壘，但隨後讓林子偉擊出中外野飛球，成功化解危機。

9局上悍將派出張奕登板，面對林泓育與張閔勛連續安打形成得點圈危機，仍以三振與滾地球守成。9局下，桃猿改由呂詠臻後援，范國宸獲保送後，張育成轟出再見全壘打，一棒定江山，張奕也收下勝投。

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