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TAIWOLF捐400萬元支持基層棒球　響應中職回饋計畫力挺未來之星

▲TAIWOLF捐400萬元支持基層棒球　響應中職回饋計畫力挺未來之星。（圖／中華職棒提供）

▲TAIWOLF捐400萬元支持基層棒球　響應中職回饋計畫力挺未來之星。（圖／中華職棒提供）

記者胡冠辰／綜合報導

台灣棒球在去年世界12強賽事勇奪冠軍，教練與球員所穿的TAIWAN服飾更在全台掀起一股熱潮。來自台灣本土的成衣製造商TAIWOLF台灣狼，為了感謝教練、球員與全台球迷的支持，並響應中華職棒蔡其昌會長所發起的基層棒球回饋計畫，特別請世界棒球12強金牌團隊的40位教練與球員分別指定40所三級棒球學校，由TAIWOLF台灣狼捐助每校棒球隊10萬元器材補助金，總計新台幣400萬元整，用實際行動支持基層棒球發展。

這份來自世界12強台灣團隊共同延伸的暖心計畫，不僅關注偏鄉教育資源的不足，更期盼透過實質幫助，讓更多熱愛棒球的孩子能夠在夢想的跑道上勇敢前行。

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中華職棒蔡其昌會長也特別感謝TAIWOLF台灣狼的加入與支持，攜手實踐棒球人的初心與使命，為孩子的體育夢想與教育扎根注入新力量。

今年明星賽賽前特別安排了捐贈儀式，邀請到由世界12強金牌總教練曾豪駒所指定的受贈學校—新竹縣五峰國小棒球隊，作為代表學校接受致贈，透過這個象徵性的時刻，傳遞棒球人的溫暖與力量，讓關懷延伸至台灣每一個角落。

關鍵字： TAIWOLF中職

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