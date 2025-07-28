人生漫畫《一百萬次的揮棒》出版！彭政閔看主角眼睛大：比我帥

▲▼彭政閔出席熱血棒球漫畫《一百萬次的揮棒》簽書會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

2025漫畫博覽會「臺灣漫畫館」舞台活動熱血登場！由「恰哥」彭政閔授權、漫畫家楊白操刀繪製的棒球自傳漫畫《一百萬次的揮棒》正式推出第一集，並於展場舉辦首場對談與簽書會，吸引大量棒球迷與漫畫迷到場共襄盛舉。

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《一百萬次的揮棒》改編自彭政閔的棒球人生，漫畫已於網路連載同步開跑，第一集單行本也於漫博正式上市，未來將推出第2至第6集。活動現場由主持人與恰哥、楊白展開輕鬆有趣的對談，分享幕後故事與創作心情。

彭政閔坦言，首次拿到漫畫書時，彷彿回到童年時光，「小時候我也看漫畫，像《七龍珠》我就看過，現在自己的故事也變成漫畫，很新鮮，也很有意義。」他笑說，漫畫男主角「碰碰」頭髮比較長，「我小時候都要理平頭，長得比我帥。」主持人笑問漫畫男主角眼睛比你大？恰哥也幽默回應：「這是事實，很難畫小」

談到是否想過成為漫畫主角，恰哥表示從未想過，但透過漫畫呈現人生經歷別具意義，「完成一項人生清單，就像是一種紀錄，讓現在的小朋友也能看懂，爸媽曾經喜歡的棒球是什麼模樣。希望透過漫畫，讓孩子們對棒球產生興趣。」

如何評價漫畫家打造的自己，彭政閔說，「當然是100分，因為我沒有那麼完美。這個人物很討喜，也感謝老師的創作。」

▲彭政閔出席熱血棒球漫畫《一百萬次的揮棒》簽書會。（圖／記者楊舒帆攝）