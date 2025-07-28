4到6隊搶人！昔狀元西蒙斯預計加盟塞爾提克　尼克、太陽出局

▲西蒙斯（左）與綠軍傳出高度互動，可能補上坦圖缺陣期間的空缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）曾是備受期待的「高控衛」狀元，但自從喊賣我離開發跡地費城後，先後效力籃網與快艇，表現皆不如預期。儘管如此，今夏進入自由市場的他仍吸引4到6支球隊的目光，多家媒體報導，他將與今年尋求衛冕失利的塞爾提克簽約。

據NBA記者阿里（Ary）的最新消息，2016年狀元西蒙斯預計與東區老牌勁旅塞爾提克簽約。消息指出，波士頓從自由球員市場開啟以來，便積極追求西蒙斯的加盟。

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阿里指出，「自由市場開啟以來，共有4至6支球隊對西蒙斯展現高度興趣，另有數支球隊曾展開初步接觸，但多數僅止於初步討論，並未進一步推進。」

▲昔日狀元西蒙斯自離開七六人後，表現不如預期。（圖／達志影像／美聯社）

阿里昨日也提到，「我可以相當有把握地說，西蒙斯並不想加盟尼克，我也會將太陽排除在外。」根據他的說法，除了綠衫軍外，仍有機會延攬西蒙斯的是國王。

值得一提的是，綠衫軍在今年季後賽折損當家一哥坦圖（Jayson Tatum）後，至今仍未申請傷病特例（Disabled Player Exception, DPE）；相較之下，溜馬早已為同樣遭逢阿基里斯腱重傷的主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）申請了1410萬美元的傷病特例，以利簽下替補或進行交易。

美國媒體指出，塞爾提克籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）正進行高難度的薪資操作，今夏連續送走主力哈樂戴（Jrue Holiday）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，又釋出戴維森（JD Davison），成功將團隊薪資壓低到「第2層硬上限」以下約200萬美元，他們遲遲未申請傷病特例，高層打的是什麼算盤，引發外界關注。