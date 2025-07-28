運動雲

>

4到6隊搶人！昔狀元西蒙斯預計加盟塞爾提克　尼克、太陽出局

▲▼西蒙斯迎來快艇首秀；快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯（左）與綠軍傳出高度互動，可能補上坦圖缺陣期間的空缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）曾是備受期待的「高控衛」狀元，但自從喊賣我離開發跡地費城後，先後效力籃網與快艇，表現皆不如預期。儘管如此，今夏進入自由市場的他仍吸引4到6支球隊的目光，多家媒體報導，他將與今年尋求衛冕失利的塞爾提克簽約。

據NBA記者阿里（Ary）的最新消息，2016年狀元西蒙斯預計與東區老牌勁旅塞爾提克簽約。消息指出，波士頓從自由球員市場開啟以來，便積極追求西蒙斯的加盟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿里指出，「自由市場開啟以來，共有4至6支球隊對西蒙斯展現高度興趣，另有數支球隊曾展開初步接觸，但多數僅止於初步討論，並未進一步推進。」

▲籃網西蒙斯可能被買斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲昔日狀元西蒙斯自離開七六人後，表現不如預期。（圖／達志影像／美聯社）

阿里昨日也提到，「我可以相當有把握地說，西蒙斯並不想加盟尼克，我也會將太陽排除在外。」根據他的說法，除了綠衫軍外，仍有機會延攬西蒙斯的是國王。

值得一提的是，綠衫軍在今年季後賽折損當家一哥坦圖（Jayson Tatum）後，至今仍未申請傷病特例（Disabled Player Exception, DPE）；相較之下，溜馬早已為同樣遭逢阿基里斯腱重傷的主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）申請了1410萬美元的傷病特例，以利簽下替補或進行交易。

美國媒體指出，塞爾提克籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）正進行高難度的薪資操作，今夏連續送走主力哈樂戴（Jrue Holiday）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，又釋出戴維森（JD Davison），成功將團隊薪資壓低到「第2層硬上限」以下約200萬美元，他們遲遲未申請傷病特例，高層打的是什麼算盤，引發外界關注。

關鍵字： 籃球NBA波士頓塞爾提克Ben Simmons

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

自嘲沒人看好！魏碩成大巨蛋登板說緊張　7局好投靠隊友撐下來

自嘲沒人看好！魏碩成大巨蛋登板說緊張　7局好投靠隊友撐下來

平野惠一曝5局關鍵集合攻破布雷克　橫掃獅也要反省

平野惠一曝5局關鍵集合攻破布雷克　橫掃獅也要反省

【全場最狂造型】穿太正常的要付錢？他扮防疫員突擊

熱門新聞

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12中華小將不敵日本　2比7吞首敗預賽2勝1敗

2湖人奪冠後最失敗操作不是網羅衛少

3NBA史上最老！快艇平均33.2歲

4柯瑞點名「球商最高3巨頭」

5道奇3比4不敵紅襪

最新新聞

1柯瑞自評「最強勇士」2支並列

2SJ東海銀赫、ITZY助陣！兄弟2戰預售破6萬

3小熊5比4力退白襪　奪系列賽勝

4世大運中華隊創佳績　鄭世忠批中國打壓

5味全邀林芯儀、小樂大巨蛋開唱

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

#李多慧 遇到還不會的舞！？ 　現學還跳對8成超厲害！

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366