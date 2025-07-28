斯金斯火球續投奪第15場優質先發　主帥上丘「心理對話」成關鍵

▲斯金斯（Paul Skenes）奪賽季第15場優質先發。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

匹茲堡海盜王牌右投斯金斯（Paul Skenes）28日在主場以壓倒性的投球表現主導比賽，他全場主投6局無失分、送出9次三振，繳出優質先發，幫助球隊6比0完封亞利桑那響尾蛇奪下系列賽勝利；這場比賽不僅是斯金斯本季第15場優質先發，更是他在7月的統治級表現的結尾。

比賽進行至5局下半，當時海盜3比0保持領先，斯金斯用球數已達98球，總教練凱利（Don Kelly）登上投手丘未立即換人，而是進行了一場看似簡短卻意義深遠的對話。

「我覺得有點像我們在明尼蘇達的時候，他好像在等我自己說不要投了，」斯金斯賽後笑說，「所以我就問他：嘿，Donnie，你想怎麼樣？他回：你覺得怎麼樣？我說：我還能對付一個打者，就這樣。」

凱利也透露，他當時的確是想確認斯金斯的身體與精神狀況：「我只是上去確認一下，他快投滿100球了，天氣又熱，我們這段時間有在控制他的用球量，現在正在慢慢讓他拉長局數，我只是想確定他能完成那一局。」

Paul Skenes shoved pic.twitter.com/BdsbEZDcYh — Pittsburgh Pirates (@Pirates) July 27, 2025

斯金斯在這場心理戰中取勝，第一球就讓卡斯提歐（Adrian Castillo）擊出飛球出局，並在主場球迷掌聲中退場。

這場比賽也為斯金斯7月表現劃下完美句點，他近5場先發僅失2分，投27局，自責分率僅0.67；雖然投球局數不多，但這是球隊刻意調控的成果，為了避免他過早消耗體力，尤其他本季已投133局，等同去年大聯盟整季數字。

凱利接著表示：「有些時候你可以告訴球員可以放手一搏，他當時還真的有一點油，我們在建立一種信任，清楚知道彼此的狀態。」

進入球季後段，斯金斯最後表示他已做好準備面對身心雙重壓力的8月：「8月很硬，心理上、身體上都很辛苦，我覺得7月我花了很多時間在為這點做準備，所以我得持續做那些事——保持身體狀態良好，繼續投出好比賽。」