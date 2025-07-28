鈴木一朗入名人堂19分鐘英語演說　致謝野茂英雄、愛妻弓子

Ichiro Suzuki becomes the first Japanese-born player to be inducted into the National Baseball Hall of Fame ???? pic.twitter.com/nFzti6jsyg — ESPN (@espn) July 27, 2025

記者游郁香／綜合報導

日美通算4367安打、曾創下多項大聯盟紀錄的日本傳奇球星鈴木一朗，台灣時間28日參加美國棒球名人堂表彰典禮，他身著深藍西裝、繫上藍色領帶，現身紐約州庫珀斯鎮的會場，現場湧入大批球迷，高喊「Ichiro！」他發表了19分鐘的英語感言，穿插幽默與感性，逐一感謝棒球生涯中的重要人物。

Welcome to baseball immortality, Ichiro Suzuki. pic.twitter.com/nsUJhWw3XR — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) July 27, 2025

這場備受矚目的英語演講在日本時間上午6點09分開始，整整持續了19分鐘。演講中，鈴木一朗時而幽默、時而真摯，表達了對眾多人的感謝。值得一提的是，他特別以日語致謝前輩野茂英雄，「野茂先生，謝謝您。」他提到因為野茂英雄的存在，讓美國職棒在日本廣為人知，「他激勵了我，也激勵了很多人」。

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Ichiro appreciates Hideo Nomo for paving the way in MLB ???? pic.twitter.com/LO0P3Uro1g — MLB (@MLB) July 27, 2025

坐在觀眾席的妻子弓子，以一身白色洋裝靜靜見證丈夫的重要時刻。鈴木一朗最後以感謝妻子的話作結，「一直以來支持我的人，是我妻子弓子。她把全部的時間與精力，都投注在支撐我、鼓勵我這件事上。19年來，她讓我們的家始終充滿幸福與正向的氛圍。」這段話讓現場球迷感動不已，有人以日語高喊「ありがとう（謝謝）」，掌聲雷動。

▲鈴木一朗正式入主美國棒球名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

在表彰典禮前一天，鈴木一朗與妻子弓子一同參加了名人堂入選者遊行活動，沿路向民眾揮手致意。在活動開始前，他接受日美媒體約30分鐘的聯合訪問，他表示，「我從沒認為入選名人堂是人生的終點。我還沒走到終點，所以我還在持續與棒球接軌。」

▲鈴木一朗與愛妻弓子。（圖／達志影像／美聯社）

美國棒球名人堂入選者由擁有10年以上資歷的全美棒球記者協會（BBWAA）記者票選決定。鈴木一朗於首度具備資格的今年就成功當選，僅以一票之差錯過史上第2位「全票當選」的殊榮，但得票率高達99.746%，為歷史第3高。他談及此事時表示，「差一票反而很好。人生就是要不斷追求屬於自己的完美。正因為不完美，才能不斷前進，這讓我重新思考與反省人生。」

▲鈴木一朗正式入主美國棒球名人堂。（圖／達志影像／美聯社）