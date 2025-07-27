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味全火力串聯5比1擊退富邦　伍鐸先發6局奪勝、李凱威猛打賞

▲▼ 伍鐸 。（圖／味全龍提供）

▲ 伍鐸。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍27日在天母主場續戰富邦悍將，此役龍隊靠著打線在中段局數的連續攻勢，與先發投手伍鐸穩定輸出的好表現下，以5比1擊敗富邦悍將，斬斷對手近期3連勝。

本戰味全龍派出洋投伍鐸擔任先發，他主投6局被敲出7支安打，失1分責失分，成功壓制富邦打線，賽後拿下本季第5勝；富邦先發布坎南則投了6局被敲8安丟4分（0自責），吞下敗投。

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比賽前2局雙方皆無功而返，直到3局下，味全龍靠陳子豪的高飛犧牲打率先破蛋，隨後李凱威補上一支二壘安打再添1分，龍隊取得2比0領先。

4局下味全持續發動攻勢，朱育賢開局安打上壘，隨後郭天信失誤上壘，張政禹與蔣少宏先後建功助隊再添2分，味全龍將比分拉開至4比0。

富邦悍將在6局上由申皓瑋敲出陽春砲打破鴨蛋，追成1比4，但整場比賽未能有效形成串聯，關鍵局數也屢次遭到雙殺打斷攻勢，全場雖敲出8支安打，卻僅有1分進帳。

8局下味全再度發動攻勢，張政禹適時敲出帶有打點的二壘安打，味全將比分拉開至5比1，直至終場。

本戰味全龍打線以李凱威的3安猛打賞最為搶眼，朱育賢與蔣少宏也貢獻2支安打緊隨其後，張政禹也有送出關鍵打點助隊維持優勢；富邦方面，申皓瑋的全壘打成為全隊亮點，戴培峰則貢獻2安。

味全龍牛棚方面，李超、林子昱、陳冠偉三位後援投手各投一局無失分，順利守住勝果。

關鍵字： 中華職棒CPBL味全龍富邦悍將

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