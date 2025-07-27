王威晨致勝安！魏碩成7局好投壓獅　兄弟超人主題日踢館橫掃3連勝

▲魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟27日出戰統一獅，宋晟睿關鍵開轟、王威晨貢獻勝利打點援護，先發左投魏碩成相隔一個多月7局失3分優質先發領軍，率隊以5比3獲勝。兄弟系列賽前兩戰以5比0、5比3擊敗獅隊，此戰再下一城，成功在「超人力霸王主題日」踢館，橫掃對手。

獅隊在1局下就攻破魏碩成，林佳緯掃出三壘安打站上得點圈，邱智呈、蘇智傑接連選到保送後，林安可與陳重廷分別敲出安打，取得3比0領先。

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兄弟在3局上兩出局後展開反攻，第二輪第一棒張仁瑋與獅隊先發洋投布雷克纏鬥9球敲出安打，宋晟睿隨後轟出左外野全壘打，追回2分。這是他本季第5轟，持續刷新個人單季紀錄，也是生涯第2度從布雷克手中開轟。

兄弟在5局上再度發動攻勢，岳政華率先敲出安打，張仁瑋緊接著敲安，陳俊秀則跑出內野安打形成滿壘，並將布雷克打退場。李軍接替登板後，許基宏選到保送，擠回追平分，隨後王威晨敲安建功，帶回2分打點，助隊反超為5比3。

魏碩成前一次先發是5月19日對味全龍，當時投5局拿下勝投。本場比賽他主投7局，用93球，被敲8支安打，另有2次保送、4次三振，失3分，在火力支援下收下勝投。李振昌、蔡齊哲輪流登板，穩住戰局。