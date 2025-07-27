運動雲

>

王威晨致勝安！魏碩成7局好投壓獅　兄弟超人主題日踢館橫掃3連勝

▲宋晟睿、魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

▲魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟27日出戰統一獅，宋晟睿關鍵開轟、王威晨貢獻勝利打點援護，先發左投魏碩成相隔一個多月7局失3分優質先發領軍，率隊以5比3獲勝。兄弟系列賽前兩戰以5比0、5比3擊敗獅隊，此戰再下一城，成功在「超人力霸王主題日」踢館，橫掃對手。

獅隊在1局下就攻破魏碩成，林佳緯掃出三壘安打站上得點圈，邱智呈、蘇智傑接連選到保送後，林安可與陳重廷分別敲出安打，取得3比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兄弟在3局上兩出局後展開反攻，第二輪第一棒張仁瑋與獅隊先發洋投布雷克纏鬥9球敲出安打，宋晟睿隨後轟出左外野全壘打，追回2分。這是他本季第5轟，持續刷新個人單季紀錄，也是生涯第2度從布雷克手中開轟。

兄弟在5局上再度發動攻勢，岳政華率先敲出安打，張仁瑋緊接著敲安，陳俊秀則跑出內野安打形成滿壘，並將布雷克打退場。李軍接替登板後，許基宏選到保送，擠回追平分，隨後王威晨敲安建功，帶回2分打點，助隊反超為5比3。

魏碩成前一次先發是5月19日對味全龍，當時投5局拿下勝投。本場比賽他主投7局，用93球，被敲8支安打，另有2次保送、4次三振，失3分，在火力支援下收下勝投。李振昌、蔡齊哲輪流登板，穩住戰局。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平首打席開轟　本季第38轟出爐國聯領先群雄

大谷翔平首打席開轟　本季第38轟出爐國聯領先群雄

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

兄弟羅戈續留確定　攜手新洋投力拚衛冕

兄弟羅戈續留確定　攜手新洋投力拚衛冕

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

大谷翔平7戰6轟緊追羅利　克蕭失4分道奇遭紅襪逆轉

大谷翔平7戰6轟緊追羅利　克蕭失4分道奇遭紅襪逆轉

老戰友親送冠軍戒 布勒看大谷翔平：完全不在同一個層級

老戰友親送冠軍戒 布勒看大谷翔平：完全不在同一個層級

讚！世大運混雙金銀銅全包　中華羽球健兒感動到想哭

讚！世大運混雙金銀銅全包　中華羽球健兒感動到想哭

「喜歡兄弟、明年也想回來」　羅戈續留盼拚總冠軍

「喜歡兄弟、明年也想回來」　羅戈續留盼拚總冠軍

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

熱門新聞

大谷翔平首打席開轟　本季第38轟出爐國聯領先群雄

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

兄弟羅戈續留確定　攜手新洋投力拚衛冕

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首打席轟過「綠色怪物」

2台大學霸丁彥宸　世大運羽球男單奪金

3大谷翔平5強混戰！31年來首見轟炸潮

4兄弟羅戈續留確定　攜手新洋投力拚衛冕

5帶統一17連勝　前日籍教頭辭世

最新新聞

1兵工廠簽下瑞典神鋒約克雷斯

2兄弟超人主題日踢館橫掃3連勝

3帶統一17連勝　前日籍教頭辭世

4日職火腿有意網羅徐若熙赴日發展

5達德里烏馬格封王　連兩週奪冠創佳績

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李博登扛壓奪勝：找到節奏是關鍵　直言「想幫球隊更多」

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

統一主題日11連勝神話破功　兄弟主帥：超人力霸王今天站在我們這邊！

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366