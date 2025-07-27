曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

▲台南球場 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

曾在2003年至2005年擔任統一獅總教練的大橋穣傳出過世消息，日媒報導，他於本月18日於東京都自宅辭世，享壽79歲。葬禮與告別式已低調舉行。

大橋穣曾在2005年來台擔任統一獅打擊教練，當時總教練謝長亨季中請辭獲准，大橋穣在季中執掌兵符，2006年5月19日至6月23日期間，帶領獅隊創下單季17連勝紀錄，但2007年開季戰績不佳，4月中就遭球團解約。他帶隊期間累計76勝81敗10和。

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據《日刊體育》報導，大橋穣1968年以第一指名加盟東映隊，與星野仙一等名將同梯入職棒。效力東映3年後轉隊阪急，成為西本幸雄監督欽點的游擊主力。他守備範圍廣、傳球準確，曾連續7年奪得金手套獎，是太平洋聯盟首位游擊手得主。他協助阪急完成4連霸與3連霸的日本一偉業，堪稱昭和時代最傑出的游擊手之一，具有「昭和名游擊手」的美稱。

退休後，大橋曾在阪急、歐力士、中日、養樂多擔任教練，也曾赴台灣與韓國執教，經驗豐富。近年他生活安穩，熱愛透過電視關注美國職棒與相撲，並規律前往運動中心運動。夫人芳子表示：「他未曾長期病痛，坦然接受命運，走得很有他自己的風格。感謝大家的支持。」