直落3橫掃南韓名將！鄭怡靜闖WTT挑戰賽決賽　力拚生涯第2冠

▲台灣一姐鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜今（27）日出戰WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽女單4強賽，僅花30分鐘就以11比8、11比7、11比9直落3擊退南韓名將朱芊曦，挺進最終決賽，將與17歲的日本新一姐張本美和爭奪個人生涯第2座巡迴賽冠軍。

世界排名第13的鄭怡靜榮膺女單第3種子，首輪以3比1擊敗隊友陳琦媗；16強賽直落3淘汰日裔巴西選手渡邊勞拉，接著8強賽以3比1擊敗日本好手橫井笑櫻，一路殺入4強。

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鄭怡靜今日交手從中國轉籍南韓的名將朱芊曦，首局在5比7後，連下5分逆轉局勢，以11比8先聲奪人。第2局延續逆轉氣勢，開場即打出5比1攻勢，最終穩守優勢以11比7再下一城，率先聽牌。第3局雙方比分緊咬，但鄭怡靜憑藉正拍的穩健進攻，以11比9拿下勝利，順利挺進決賽，也收下對戰2連勝。

鄭怡靜預計28日凌晨2點30分出戰女單決賽，對手是年僅17歲卻已高居世界第7的日本新一姐張本美和，爭奪生涯第2座巡迴賽冠軍。

值得一提的是，本次比賽場地岩石體育中心（Parque Olímpico）曾在當地時間25日發生火警，雖未造成人員傷亡，但賽程因此延後一天，讓鄭怡靜面臨1日3戰的體能考驗。