運動雲

>

37歲柯瑞沒退休計畫「還早得很」　球迷：靠投籃可以打到50歲

記者游郁香／綜合報導

37歲的勇士天王柯瑞（Stephen Curry）近日在節目上被問到退休計畫，他強調「百分之百還會繼續打」，距離高掛球鞋還早得很，引發球迷熱烈回應，有人喊話，「光靠投籃能力，他可以打到50歲，柯瑞真的太被低估了。」

身為史上最偉大射手，柯瑞生涯締造無數榮耀，囊括4座總冠軍、2屆年度MVP、11次入選全明星賽，也是聯盟史上首位突破4000顆三分球的球員，總得分亦超過2萬5000分。不過隨著年齡漸長，外界也開始關心「咖哩大神」還會在賽場征戰多久，對此他近日接受美國媒體《Complex》專訪時給出答案。

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯瑞堅定表示「距離退休還早得很」，將持續征戰數年。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞直言，「距離退休還早得很。」當被問到，「所以我們還能再看你打幾年囉？」他毫不猶豫回應，「當然，百分之百確定。」這番話不僅讓球迷振奮，也再次凸顯他對籃球的熱情與堅持。

這段訪問引發球迷熱烈回應， 「光靠投籃能力，他可以打到50歲，柯瑞真的太被低估了。」 「我們絕對會繼續看你比賽！」 「GOAT（史上最佳球員）就是要一直在場上啊！」 「他這種打法和實力，輕鬆打到40到42歲！」

現年37歲的柯瑞，將在明年3月迎來38歲生日。儘管已是高齡老將，他上季仍率領勇士挺進季後賽，首輪擊退火箭後因傷缺席次輪大部分賽事，成為勇士遭灰狼淘汰的一大主因。

▲▼勇士柯瑞；金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞近年仍維持高檔表現，有球迷喊話他能打到50歲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平首打席開轟　本季第38轟出爐國聯領先群雄

大谷翔平首打席開轟　本季第38轟出爐國聯領先群雄

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

讚！世大運混雙金銀銅全包　中華羽球健兒感動到想哭

讚！世大運混雙金銀銅全包　中華羽球健兒感動到想哭

U12世界盃／中華隊明抗日關鍵戰役　教頭點名謝承濬先發

U12世界盃／中華隊明抗日關鍵戰役　教頭點名謝承濬先發

「只是準備好當下」　許基宏帶傷代打建功奪MVP

「只是準備好當下」　許基宏帶傷代打建功奪MVP

悍將3連勝與龍並列第一！鋒總談周佳樂短打　相信戴培峰關鍵建功

悍將3連勝與龍並列第一！鋒總談周佳樂短打　相信戴培峰關鍵建功

U12世界盃／巴拿馬扣倒南非 日本橋本翔太朗完投完封勝古巴

U12世界盃／巴拿馬扣倒南非 日本橋本翔太朗完投完封勝古巴

U12世界盃／謝爾投打俱佳　美國6:0完封捷克奪第二勝

U12世界盃／謝爾投打俱佳　美國6:0完封捷克奪第二勝

行李「香」慘劇上新聞　 HOSHI：我是小笨蛋

熱門新聞

大谷翔平首打席開轟　本季第38轟出爐國聯領先群雄

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

讚！世大運混雙金銀銅全包　中華羽球健兒感動到想哭

U12世界盃／中華隊明抗日關鍵戰役　教頭點名謝承濬先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首打席轟過「綠色怪物」

2台大學霸丁彥宸　世大運羽球男單奪金

3平野惠一堅定捍衛選手判斷

4大谷翔平5強混戰！31年來首見轟炸潮

5世大運金銀銅全包　中華羽球隊好感動

最新新聞

1「台灣內戰」李灝宇炸裂第10轟

2大谷翔平開轟後連吞3K　道奇遭逆轉

337歲柯瑞沒退休計畫「還早得很」

4李允辰三級跳拿第4　締台灣歷來最佳

5台大學霸摘金目標擠進世界前50

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李博登扛壓奪勝：找到節奏是關鍵　直言「想幫球隊更多」

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

統一主題日11連勝神話破功　兄弟主帥：超人力霸王今天站在我們這邊！

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366