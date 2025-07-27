37歲柯瑞沒退休計畫「還早得很」　球迷：靠投籃可以打到50歲

Steph Curry: "No way close to [retiring]."



"So we got some more years from you?"



Steph: "For sure. 100%"



(via @Complex)pic.twitter.com/rLyiFdNoWt — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

37歲的勇士天王柯瑞（Stephen Curry）近日在節目上被問到退休計畫，他強調「百分之百還會繼續打」，距離高掛球鞋還早得很，引發球迷熱烈回應，有人喊話，「光靠投籃能力，他可以打到50歲，柯瑞真的太被低估了。」

身為史上最偉大射手，柯瑞生涯締造無數榮耀，囊括4座總冠軍、2屆年度MVP、11次入選全明星賽，也是聯盟史上首位突破4000顆三分球的球員，總得分亦超過2萬5000分。不過隨著年齡漸長，外界也開始關心「咖哩大神」還會在賽場征戰多久，對此他近日接受美國媒體《Complex》專訪時給出答案。

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▲柯瑞堅定表示「距離退休還早得很」，將持續征戰數年。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞直言，「距離退休還早得很。」當被問到，「所以我們還能再看你打幾年囉？」他毫不猶豫回應，「當然，百分之百確定。」這番話不僅讓球迷振奮，也再次凸顯他對籃球的熱情與堅持。

這段訪問引發球迷熱烈回應， 「光靠投籃能力，他可以打到50歲，柯瑞真的太被低估了。」 「我們絕對會繼續看你比賽！」 「GOAT（史上最佳球員）就是要一直在場上啊！」 「他這種打法和實力，輕鬆打到40到42歲！」

現年37歲的柯瑞，將在明年3月迎來38歲生日。儘管已是高齡老將，他上季仍率領勇士挺進季後賽，首輪擊退火箭後因傷缺席次輪大部分賽事，成為勇士遭灰狼淘汰的一大主因。

▲柯瑞近年仍維持高檔表現，有球迷喊話他能打到50歲。（圖／達志影像／美聯社）