賈吉手肘拉傷進傷兵名單　洋基教頭說明最新傷情

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）27日（台灣時間）傳出手肘不適，所幸經檢查並無尺側副韌帶（UCL）撕裂，屬於較輕微的屈肌拉傷，總教練布恩（Aaron Boone）表示，賈吉歸隊後預計將先擔任指定打擊（DH），再視狀況重返外野守備。

賈吉是在美國時間周二對藍鳥隊比賽第六局試圖阻殺跑者時，傳球導致手肘不適，儘管當下仍帶傷作戰，並連續出賽至周五，但周五對費城人隊時明顯出現傳球困難，甚至無法將球投出60英尺。

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「當下是必須做出選擇的時刻，對方是我們的分區對手，那一球我一定得試著傳。」賈吉回憶傷勢發生過程，「雖然痛感明顯，但當下還是選擇撐完比賽。」

賈吉原希望以DH身分繼續出賽，球隊經檢查後仍決定讓他暫時休養。儘管他目前打擊無虞，也無急性UCL損傷，但球隊仍希望慎重以對，避免傷勢惡化。

為填補賈吉的外野守備空缺，洋基隊計畫讓史坦頓（Giancarlo Stanton）重返角落外野位置。史坦頓因網球肘傷勢直到6月中才展開本季，2023年後也未曾出現在外野守備，他坦言本周將開始進行守備訓練。

賈吉對此保持樂觀，表示球隊已有經驗應對傷兵潮，「這幾年我們也經歷過球員接連受傷的情況，像2019年那年就有很多隊友挺身而出，我相信今年大家也會做好準備。」

目前洋基在美聯外卡暫居領先，不過在美聯東區已落後藍鳥隊6場勝差。本季賈吉表現仍十分亮眼，出賽103場，打擊率高達0.342，上壘率0.449、長打率0.711，擊出37發全壘打，在多項進攻數據中皆居全聯盟前段班。