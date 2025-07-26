道奇卡斯帕里斯奪下生涯首救援！　和希罕接力投球「意義非凡」

▲卡斯帕里斯今天收下生涯首救援。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

3日前因右腿抽筋緊急退場的道奇右投卡斯帕里斯（Ben Casparius），今（26）日在作客紅襪之戰中獲得第9局守成任務，雖然一度遭遇危機，最終仍順利化解，收下大聯盟生涯首度救援成功。

卡斯帕里斯在第9局登板，當時道奇以3分領先，他先被「故事哥」史托瑞（Trevor Story）敲出二壘安打，接著解決吉田正尚與拉斐拉（Ceddanne Rafaela），但又投出觸身球保送岡薩雷斯（Romy Gonzalez），讓紅襪攻佔一、二壘，一棒就可能追平比數，不過他最終讓瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）擊出二壘滾地球化解危機，收下個人生涯首個救援成功。

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▲卡斯帕里斯雖遇到亂流，但最終仍順利化解。（圖／達志影像／美聯社）

這是卡斯帕里斯自23日對雙城緊急退場後再度登板，當時他在無人出局滿壘時投出保送失分，接著感到右小腿不適退場，經球團診斷為右小腿痙攣，總教練羅伯斯（Dave Roberts）當時表示並無大礙。

今日賽後，來自康乃狄克州的卡斯帕里斯受訪時表示，「我高中時曾在這座球場（芬威球場）打過幾場比賽，但那時我還是內野手，不是投手，今天能在這裡完成初次救援，真的很特別。」

他也提到這次獲得終結任務並不意外，「我們牛棚一直都很靈活，每個人都可能在不同時刻被派上場，今天輪到我，我也很榮幸能完成這1局。」

卡斯帕里斯也特別感謝與他有深厚情誼的先發投手希罕（Emmet Sheehan），「我曾和他說過，希望有一天能一起在比賽中接力，今天真的做到了，對我來說意義非凡。」

▲卡斯帕里斯與希罕是好友。（圖／達志影像／美聯社）

至於救援成功後的紀念球，他笑著說，「我拿到了，會找地方好好擺起來，這絕對值得留念。」

原先的終結者葉茲（Kirby Yates）因近期登板頻繁而獲得休兵，羅伯斯今日推派卡斯帕里斯登板，賽後評價道，「雖然不完美，但他讓打者擊出的球都不強，能從那種局面脫身非常不容易，以他上一場表現來看，今天能修正並投出這樣的內容，對他本人來說是非常大的鼓勵，他展現了調整能力，我對他的表現很滿意。」