運動雲

>

大都會補進2屆全明星左投索托！　還想再找先發投手

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會在交易大限前持續補強牛棚，今（26）日宣布從金鶯換來2度入選明星賽的左投索托（Gregory Soto），填補本季左投戰力不足的重大缺口。

大都會送出2位投手新秀，20歲的阿拉塞納（Wellington Aracena）、26歲的佛斯特（Cameron Foster），作為交易籌碼，帶回索托。

現年30歲的索托，自2021年起連續4個球季出賽超過62場，效力於老虎、費城人、金鶯期間一直是後援的穩定戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季他對左打者壓制力十足，僅被打出.138/.271/.276的打擊三圍，整體防禦率為3.96，在高壓局面下，索托也能有效壓制打者，對手OPS僅.516。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，「索托在高壓情境下的控場能力是我們最需要的，他會是球隊重要的一環。」

自開季起，大都會牛棚就受到傷兵重創，原定的2位左投投手明特（A.J. Minter）、楊恩（Danny Young）皆因傷報銷，雖然老將雷利（Brooks Raley）近期傷癒歸隊，但球隊仍繼續嘗試以卡布雷拉（Génesis Cabrera）、卡斯提（José Castillo）、拉夫拉迪（Richard Lovelady）等人輪替左投位置，不過效果有限。

▲▼大都會索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會補進左投戰力索托。（圖／達志影像／美聯社）

索托預計明日在舊金山與球隊會合，屆時將與雷利組成季末的左投雙塔。大都會棒球營運總裁史特恩斯（David Stearns）表示，「以我們這季左投的傷勢情況，補進索托是首要目標，希望這筆交易能幫助球隊走得更遠，甚至闖進10月。」

另外，送到金鶯的阿拉塞納是大都會農場第19號新秀，雖能飆出101英里火球，但控球仍待加強，1A場均保送達4.9次；而佛斯特則是曾於2A繳出1.01防禦率的成熟後援投手，預計不久後就會升上大聯盟，但潛力不如前者。

儘管補進索托已強化牛棚左側戰力，但大都會仍積極尋求右投援軍。大聯盟官網指出，他們有可能追求馬林魚王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、響尾蛇的蓋倫（Zac Gallen）或海盜的凱勒（Mitch Keller），但這些目標身價皆不斐，且需與其他競爭者激烈角逐。

史坦恩斯指出，「若想補進能真正提升球隊上限的先發投手，在這個時間點非常困難，但只要有機會，我們會積極參與。」

關鍵字： MLB大都會索托

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

快訊／CBA旅外台將再+1　林韋愷首輪第14順位被青島男籃挑中

快訊／CBA旅外台將再+1　林韋愷首輪第14順位被青島男籃挑中

U12世界盃／古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

U12世界盃／古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

貝茲家裡有事請假缺陣 大谷翔平重返第一棒先發

貝茲家裡有事請假缺陣 大谷翔平重返第一棒先發

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

熱門新聞

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1擊敗中國！台灣羽球混雙金包銀包銅

2統一獅梅賽斯轉戰韓職

3猛象補強雙洋投！中信兄弟簽下前韓職洋投柯威士

4陳瑞安全能摘銅締台灣女子體操歷史

5大谷翔平5強混戰！31年來首見轟炸潮

最新新聞

1艾德曼9局刺殺吉田　羅伯茲大讚關鍵

2林岳平促請球團物色新洋投

3統一獅梅賽斯轉戰韓職

4首位4響新秀！克茲：夢不到的比賽

5三菱電機攜手樂天桃猿　助學童圓棒球夢

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

李珠珢大跳韓華鷹出局舞　甜笑＋舞魂上身整個超嗨

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

【試圖搶賀電】中華隊領獎遭中國官員鬧場！　體育署長嚴厲譴責

李博登扛壓奪勝：找到節奏是關鍵　直言「想幫球隊更多」

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366