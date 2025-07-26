大都會補進2屆全明星左投索托！　還想再找先發投手

We have acquired LHP Gregory Soto from Baltimore in exchange for RHP Wellington Aracena and RHP Cam Foster.



Welcome to New York, Gregory! pic.twitter.com/0oKmR0mqmV — New York Mets (@Mets) July 25, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會在交易大限前持續補強牛棚，今（26）日宣布從金鶯換來2度入選明星賽的左投索托（Gregory Soto），填補本季左投戰力不足的重大缺口。

大都會送出2位投手新秀，20歲的阿拉塞納（Wellington Aracena）、26歲的佛斯特（Cameron Foster），作為交易籌碼，帶回索托。

現年30歲的索托，自2021年起連續4個球季出賽超過62場，效力於老虎、費城人、金鶯期間一直是後援的穩定戰力。

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Gregory Soto this season:



36.1 IP

3.96 ERA

44 K



The newest addition to the Mets bullpen. pic.twitter.com/0sMB1vukr8 — MetsMuse (@MetsMuse) July 25, 2025

本季他對左打者壓制力十足，僅被打出.138/.271/.276的打擊三圍，整體防禦率為3.96，在高壓局面下，索托也能有效壓制打者，對手OPS僅.516。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，「索托在高壓情境下的控場能力是我們最需要的，他會是球隊重要的一環。」

自開季起，大都會牛棚就受到傷兵重創，原定的2位左投投手明特（A.J. Minter）、楊恩（Danny Young）皆因傷報銷，雖然老將雷利（Brooks Raley）近期傷癒歸隊，但球隊仍繼續嘗試以卡布雷拉（Génesis Cabrera）、卡斯提（José Castillo）、拉夫拉迪（Richard Lovelady）等人輪替左投位置，不過效果有限。

▲大都會補進左投戰力索托。（圖／達志影像／美聯社）

索托預計明日在舊金山與球隊會合，屆時將與雷利組成季末的左投雙塔。大都會棒球營運總裁史特恩斯（David Stearns）表示，「以我們這季左投的傷勢情況，補進索托是首要目標，希望這筆交易能幫助球隊走得更遠，甚至闖進10月。」

另外，送到金鶯的阿拉塞納是大都會農場第19號新秀，雖能飆出101英里火球，但控球仍待加強，1A場均保送達4.9次；而佛斯特則是曾於2A繳出1.01防禦率的成熟後援投手，預計不久後就會升上大聯盟，但潛力不如前者。

This fastball-cutter-slider combo from new Orioles pitching prospect Wellington Aracena is pretty nasty.



98 mph four-seamer

93 mph cutter

88 mph slider pic.twitter.com/KkFFcDBRBg — Jacob Calvin Meyer (@jcalvinmeyer) July 25, 2025

儘管補進索托已強化牛棚左側戰力，但大都會仍積極尋求右投援軍。大聯盟官網指出，他們有可能追求馬林魚王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、響尾蛇的蓋倫（Zac Gallen）或海盜的凱勒（Mitch Keller），但這些目標身價皆不斐，且需與其他競爭者激烈角逐。

史坦恩斯指出，「若想補進能真正提升球隊上限的先發投手，在這個時間點非常困難，但只要有機會，我們會積極參與。」