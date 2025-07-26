快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

▲台瑞混血體操好手陳瑞安摘下世大運個人全能銅牌 。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台瑞混血體操新星陳瑞安（Tonya Helene Paulsson）首次代表我國出征世大運，就替女子體操取得重大突破。她今（26）日凌晨出戰個人全能決賽，繳出52.065分，以0.033分的差距擠下法國好手瑟柏（Celia Serber），摘下一面銅牌，也是台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌。

陳瑞安父親為瑞典人，母親則來自台灣，今年初透過國北教大教練鄭焜杰協助，正式轉籍加入中華隊。她6月首度在亞錦賽披上我國戰袍，本屆世大運與「體操精靈」丁華恬攜手出征，初次登上世大運舞台即表現亮眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳瑞安在個人全能資格賽取得52.350的高分，名列第3挺進決賽，也刷新她在6月亞錦賽52.499分的成績，當時她獲得第4名。今日凌晨舉行的個人全能決賽，陳瑞安從相對較不拿手的跳馬項目出發，該項目拿下12.800分，高低槓則獲得13.466的高分，平衡木也有12.966分，最後在地板項目取得12.833分。

陳瑞安最終以52.065的總分，摘下一面銅牌。這是歷史性的一面獎牌，我國女子競技體操過去從未在世大運奪牌，陳瑞安在頒獎台上露出燦爛微笑，對她個人與台灣而言，都是意義非凡的時刻。除了個人全能，陳瑞安還將在平衡木與地板單項決賽上陣，繼續為台灣力拚獎牌。