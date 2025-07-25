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U12世界盃／日本四投聯手上演無安打　火力與速度皆發威17：0扣倒德國

▲▼ U12日本隊 。（圖／棒協提供）

▲U12日本隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽25日在台南亞太國際棒球訓練中心開打，A組下午的比賽由勁旅日本迎戰德國。日本隊展現全面實力，不僅投出無安打比賽，打擊也火力全開，最終僅用四局就以17:0提前結束比賽。

日本為讓選手盡快進入狀況，祭出投手「車輪戰」，由4位投手輪番上陣壓制德國打線，最終聯手締造無安打比賽。此外，日本積極的跑壘，迫使德國守備頻頻發生失誤，也讓日本靠著趁傳失誤與暴投不斷添加分數。

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首局，德國一度展現抗壓力，面對日本的強勁攻擊仍成功守下，其中游擊手布特(Jona Butt)上演精彩守備，成功化解得點圈的危機。然而二局下半，日本佐橋陸公率先敲出中外野方向深遠二壘安打，接續靠保送與對方投手犯規先馳得點。隨後，第四棒外山泰基與第五棒橋本翔太郎接連敲出清壘安打，單局灌進6分。

第三局德國守備連續發生失誤，日本乘勝追擊再添3分。四局下接任的德國投手施勒費爾(Ben Schlöffel)接連出現暴投與保送，比分擴大至12:0。最後，外山泰基在滿壘時擊出深遠左外野二壘安打擴大比分，代打丸山峻輝一上場，便補上一支左外野方向三分砲，以17:0一棒提前結束比賽。

賽後，日本總教練大久保秀昭指出，球隊僅集訓三天，因此更需藉由實戰培養團隊默契與氛圍。他說：「無論是哪一場國際賽，第一場總是最難的，環境的改變會讓選手產生不安的情緒，因此我告訴球員們要以全力以赴的態度迎接挑戰。」

而首場就對上日本這樣的強敵，德國總教練布德爾（Dominik Buder）坦言，面對日本這樣的棒球強權，賽前便提醒球員這是一場艱辛的比賽，比起勝負更重要的是專注並享受比賽。他強調：「與日本交手是寶貴的經驗，不論結果如何，能從中學習、提升自己，對球員的成長都是很好的養分。」

另一場B組美國出戰巴拿馬的賽事中，雙方前段互有攻守，但四局上美國隊打線串連，連續敲出二壘安打與全壘打，單局灌進5分奠定勝基，最終以8：2擊敗巴拿馬，順利收下首勝。

關鍵字： 棒球U12世界盃日本隊德國隊勝利

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