U12世界盃／古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

▲ U12世界盃，古巴投手多次投出近身球，其中林楷宸兩度遭觸身球擊中 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽今（25）日晚間於台南亞太國際棒球訓練中心登場，地主中華隊首戰迎戰「紅色閃電」古巴隊，賽事進行至中後段氣氛一度緊繃。

古巴投手頻頻投出近身球，其中林楷宸兩度遭觸身球擊中，導致第5局胡誠恩情緒激動，一度有衝突苗頭，所幸總教練章子健即時換人調整、安撫球員，成功化解場上火藥味。

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章子健賽後表示，「古巴投手今天觸身球較多，胡誠恩可能想為隊友抱不平，情緒上比較壓不住，不過比賽還是要順利進行，因此把他換下來讓他冷靜一下。」

儘管場上火氣升溫，中華隊依舊穩住節奏。第5局古巴靠S.賈西亞轟出一發2分砲追近比數，但中華隊無慌亂，先由陳啟盛頂住壓力止血，最後由高雄復興的吳尚澄於第6局成功關門，順利守住勝利。

▲U12世界盃少棒，鍾定栩 。（圖／棒協提供）

此戰最大亮點為先發投手鍾定栩的精彩表現。他身兼第3棒與投手角色，主投3局送出7次三振、最快球速達117公里，徹底壓制古巴打線。

談及今日讓鍾定栩先發的原因，章子健表示，無論在球速還是變化球的控制上，他在集訓期間皆很突出，且在打擊上有很好的攻擊火力，有助於強化打線配置

鍾定栩坦言，賽前得知自己要先發時有嚇到，但很快調整心態，坦然接受這項重大任務。

中華隊開局穩紮穩打，前3局即灌進6分，成功奠定勝基。章子健表示，「首戰難免緊張，古巴也不好對付，但球員展現韌性，成功突破壓力。」

▲總教練章子健安排「雙刀流」好手鍾定栩掛帥先發，果然不負所託，繳出3局7K、最快球速達117公里的壓制演出，加上前3局穩紮穩打搶下6分，最終以6比3擊敗古巴，成功旗開得勝。（圖／棒協提供）