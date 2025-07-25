統一主題日11連勝神話破功　兄弟主帥：超人力霸王今天站在我們這邊！

記者胡冠辰／台北報導

統一7-ELEVEN獅「超人力霸王主題日」原本保持11戰全勝的驚人紀錄，在今晚遭到中信兄弟5比0完封破功；兄弟主帥平野惠一賽前就知道對手這項紀錄，還表示自己也是超人力霸王的粉絲，「超人力霸王今天站在我們這一隊，能贏球真是太好了。」

▲詹子賢。（圖／中信球團提供）



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在這場完封奪勝的比賽中，兄弟洋投李博登展現絕佳投球壓制力，主投6局僅被敲出4支安打，送出5次三振無失分，穩住比賽節奏；打線方面「新科爸爸」詹子賢此役5支3、貢獻2分打點，賽後拿下單場MVP。

「當爸爸後心情很好，多少有影響到表現，」詹子賢受訪時說道，但他隨後也謙虛表示，應該把MVP讓給江坤宇，「今天他幫我們守下不少球。」

有趣的是，詹子賢也知道獅隊在超人力霸王主題日的不敗神話，「賽前才想說他們超人力霸王很強，跟我們的涼水季一樣，但涼水季我們也是有輸過，風水輪流轉，就盡力去打，把場上該做的做好。」

兄弟主帥平野惠一則從另一個角度切入話題，他笑說自己是超人力霸王的粉絲，對獅隊過去主題日不敗紀錄有所了解，「今天超人力霸王站在兄弟這邊，是我們的隊友！」

最後平野也強調，即便上半季戰績不如獅隊，球隊仍以挑戰者姿態迎戰，「他們是上半季冠軍，我們就是想辦法擊倒他們。」