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快訊／湯智鈞領軍反曲弓男團世大運爭銅失利　0比6敗給土耳其

▲▼中華反曲弓女團晉級世大運金牌戰；「湯包」湯智鈞領軍的反曲弓男團落入銅牌戰。（圖／大專體總提供）

▲「湯包」湯智鈞領軍的反曲弓男團落入銅牌戰。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運射箭項目今（25）日進行獎牌戰，稍早中華複合弓男團與混雙接連與銅牌擦身而過，反曲弓女團則在金牌戰「銀恨」，最後登場的是「湯包」湯智鈞領軍的反曲弓男團，與土耳其爭銅，對手實力堅強，中華隊最終以0比6落敗，錯過登上頒獎台的機會。

我國反曲弓男團最佳成績為銀牌（2009、2015、2017、2019、2023年），且自2017年台北世大運起已連4屆奪牌。本屆世大運反曲弓男團由東京奧運男團銀牌成員「湯包」湯智鈞領軍，搭配蘇于洋及郭昱承，16強賽6比0輕取比利時；8強賽5比3戰勝印度，但在4強賽就碰上「大魔王」南韓，以0比6敗北，落入銅牌戰。

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中華隊今晚交手實力堅強的土耳其，力拚站上頒獎台，首局以51比53讓出，對手率先取得2點積分。第2局，中華隊出現1支10分箭，土耳其則有2支10分箭，中華隊以54比55連丟2局，積分0比4遭到聽牌。關鍵第3局，中華隊已退無可退，射出3支10分箭，但也出現偏差較多的7分箭，這一局又以53比57敗下陣來，0比6無緣銅牌。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運射箭

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