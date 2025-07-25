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陳傑憲堅持與傷共存！不輕言下二軍　盼以替補角色繼續貢獻

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

統一獅外野手陳傑憲近期受到右手腕傷勢影響，儘管出賽受限，但他並未選擇全面休養，而是以「與傷共存」的策略維持出賽節奏；他受訪時坦言目前仍有些許不適，但只要身體允許、對球隊有幫助，便希望能持續留在一軍貢獻所能。

「目前就是代守、代跑的狀態，」陳傑憲在受訪時表示，疼痛感比起前幾天已有改善，實際是否上場仍需看教練團安排。

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他回顧傷勢來源時說明，先前上半季曾因左手撞傷，後續雖已康復，但右手在左手復原過程中，漸漸出現疲勞與發炎，「我覺得身體機制很聰明，左手受傷右手會及時Cover，但久而久之疲勞感一下來就這樣了。」

面對是否下二軍療傷的提問，陳傑憲直言：「我個性比較不會想下去，但我會照著防護員指示，如果真的要我下我就會配合，」陳傑憲認為，雖然打擊受限，但自身仍能透過守備與跑壘在場上發揮價值，「對球隊有幫助的話我當然想繼續留在隊上。」

對於外界擔心球季進入尾聲、季後賽在即，繼續帶傷出賽是否過於勉強，陳傑憲表現得相當理性，他坦言這是個矛盾的選擇：「如果今天換成一個身體狀況比較好的球員，會不會效果更好？所以我才說一切聽從教練安排，畢竟教練是要扛勝負的人，這不能開玩笑。」

統一獅總教練林岳平稍早已說明，會以較低強度方式讓陳傑憲出賽，逐步找回比賽節奏。

關鍵字： 中華職棒統一獅陳傑憲

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