快訊／李羽芸、林芳安摘世大運銀牌　延續網球連15屆奪牌榮耀

▲世大運女雙李羽芸、林芳安出戰金牌戰 。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華網球代表隊上屆成都世大運包辦5金，本屆新世代球員陷入苦戰，僅女雙李羽芸、林芳安挺進4強，兩人準決賽拍落俄羅斯組合，今（25）日與非種子日本「黑馬」卡久魯（Oby Ange Kajuru）、山口花音爭金，雙方激戰到超級搶十，最終台灣組合以4比6、6比4、4比10惜敗，收下一面銀牌。

本屆賽事在戶外紅土場地進行，李羽芸、林芳安位列女雙第3種子，首輪輪空後，次輪擊敗葡萄牙組合。8強賽迎戰地主德國第7種子迪特曼（Gina Dittmann）、赫爾曼（Sina Herrmann），連兩盤上演逆轉秀，挺進4強保底銅牌。準決賽再以6比2、6比3輕取俄羅斯組合伊布拉吉莫娃（Alevtina Ibragimova）、扎伊采娃（Ksenia Zaytseva），勇闖金牌戰。

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李羽芸、林芳安今日面對非種子日本「黑馬」奧比・安傑・卡久魯（Oby Ange Kajuru）、山口花音，力拚中華代表團本屆第3金。雙方開賽前2局互保，台灣組合率先在第3局破發，但隨後也遭回破，李羽芸、林芳安在3比3後再次破發超前，無奈第7局連丟3分，掛網失誤後，回到了4比4。

台灣組合第9局沒能回破，第10局又被逼出2個盤末點，最終以4比6讓出首盤。李羽芸、林芳安次盤又先遭破發，陷入0比2落後，還好隨後迎頭上趕上，追到了3比3，接下來連破帶保，取得5比3超前聽牌，第9局連拿3分，取得3個盤末點，被化解一個後，以6比4扳平戰局。

雙方打到超級搶十決勝負，台灣組合開局氣勢如虹連拿了3分，但對手隨後保住2個發球分，比數回到3比3，局勢就此翻轉，李羽芸、林芳安連續失分之下，反陷入3比8落後，被連得8分後終於止血，但為時已晚，最終以4比10敗下陣來，收下一面銀牌。

上屆成都世大運，我國網球隊勇奪5金1銀1銅，是代表隊重要的獎牌庫，本屆僅李羽芸、林芳安站上頒獎台，延續隊史30年來，連15屆世大運都有獎牌入袋的優良傳統。