在2K很常玩他！　楊瀚森首談傳奇隊友里拉德：Dame Time

▲楊瀚森代表拓荒者在NBA夏季聯賽表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

拓荒者近來喜訊不斷，不僅在選秀會上以第16順位網羅來自中國的潛力長人楊瀚森，也成功迎回隊史傳奇球星里拉德（Damian Lillard），楊瀚森也首度在公開場合談及對里拉德的尊敬與未來期盼。

在拉斯維加斯夏季聯賽中，楊瀚森以場均10.8分、5籃板、3.8助攻、2.3阻攻的全面表現，迅速打響知名度，他最亮眼的一役是在對上鵜鶘的比賽中，繳出15分、2阻攻、3顆三分球，率隊贏得勝利。

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Blazers first-round pick Yang Hansen continues to impress in #NBA2KSummerLeague action!



15 points

4 rebounds

3 triples

2 blocks pic.twitter.com/QLGnVSa6rQ — NBA (@NBA) July 16, 2025

談到剛與拓荒者簽下3年4200萬美元合約的里拉德，楊瀚森笑著表示，「他是很棒的球員，我在2K裡經常用他，希望他能順利康復，我非常期待能在場上看到他。」

當被問起是否對里拉德有何印象時，他比出經典的「指手錶」動作，並說道，「Dame Time。」

Damian Lillard on Yang Hansen:



“This is a real player.” pic.twitter.com/ZhYszWRylU — Legion Hoops (@LegionHoops) July 24, 2025

里拉德此次回歸拓荒者，將以球隊精神領袖身份陪伴年輕球員成長，總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）笑稱，「我跟他說，他會是史上最高薪的助理教練，每天都會讓他有事做。」里拉德也坦言，即便無法上場，「但我對球隊的投入程度不會改變。」