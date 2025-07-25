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快訊／傅兆玄世大運跳高連2屆摘銀　看對手最後一跳逆轉大器拍手

▲▼台灣跳高好手傅兆玄。（圖／大專體總提供）

▲台灣跳高好手傅兆玄連2屆世大運摘銀。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣跳高好手傅兆玄今（25）日在德國萊茵魯爾世大運決賽登場，他資格賽跳出2公尺13，與7人並列第1晉級，力拚運連兩屆站上頒獎台，他在決賽展現絕佳狀態，從2公尺08起跳到挑戰2公尺25都是一跳就過，但以色列對手最後一次挑戰2公尺27成功，上演逆轉秀，傅兆玄最終收下一面銀牌。

傅兆玄今年曾締造個人生涯最佳紀錄2公尺27，他上屆成都世大運摘銀時繳出的成績為2公尺20，本屆力求突破自我、提升獎牌成色。他資格賽首跳輕鬆越過2公尺08，第二跳再挑戰2公尺13也成功，輕鬆晉級決賽。

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傅兆玄在今日凌晨的決賽展現絕佳的狀態，2公尺08起跳過關，接下來2公尺13、2公尺17、2公尺23和2公尺25也都是一跳就過，每次試跳都非常流暢，但以色列對手卡皮託尼克（Jonathan Kapitolnik）最後一跳跳過2公尺27，傅兆玄3次嘗試這個高度都沒成功，最終以2公尺25連2屆摘銀。

值得一提的是，在場邊看到對手卡皮託尼克成功跳出2公尺27上演逆轉秀時，傅兆玄相當有風度替對方鼓掌，展現運動家精神。

▲▼台灣跳高好手傅兆玄。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運跳高傅兆玄

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