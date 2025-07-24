運動雲

>

快訊／黃愉偼勇闖世大運桌球女單金牌戰　4比1擊潰香港好手

▲▼中華桌球代表隊，黃愉偼挺進世大運女單4強 。（圖／大專體總提供）

▲中華桌球代表隊，黃愉偼出戰世大運女單4強賽 。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年萊茵魯爾世大運桌球賽程今（24）日進入最後一天，台灣女單好手黃愉偼出戰4強賽，與香港選手吳咏琳爭搶決賽門票，從開賽就掌控比賽局面，技戰術執行得宜，以11比8、8比11、11比5、11比9、11比3，總局數4比1挺進稍晚的金牌戰。

中華桌球代表團本屆世大運在男團與女團摘下1金1銅，女雙組合簡彤娟、蔡昀恩也殺入4強，可惜不敵中國韓菲兒、王曉彤，再收下一面銅牌。單打部分則僅目前世界排名第140的黃愉偼挺進4強，她在8強賽以4比3力克日本女將淺田真奈，保底一面銅牌，成為繼2009年黃怡樺奪銅、2017年鄭怡靜摘銀後，女單隊史第3位能在世大運奪牌的好手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃愉偼今日與世界第108的香港對手吳咏琳爭搶金牌戰門票，左手持拍的吳咏琳，去年曾登上巴黎奧運。兩人過去8次對決，黃愉偼保有7勝1敗的優勢，正處於3連勝，不過這是雙方首次在7局4勝制比賽中交手。

▲▼中華桌球女團本屆世大運奪銅。（圖／大專體總提供）

▲中華桌球女團本屆世大運奪銅。（圖／大專體總提供）

黃愉偼開賽接發輪次處理得宜，取得2比0領先，隨後雙方打成4比4，黃愉偼準確預判對手球路，把握對方冒高機會進攻，逐步拉開領先，以10比5逼出5個局點，雖然被化解了3個，仍靠著發球得分，11比8先下一城。

第2局，兩人形成拉鋸，一路打到7比7，但黃愉偼隨後連丟了3分，以8比11讓出，雙方總局數1比1。來到第3局，黃愉偼改變發球與接發策略，打出一波8比1猛攻，10比4取得6個局點，11比5收下。

進入第4局，黃愉偼開局3比5落後，但她冷靜應戰，多拍來回後得分，拉出4比0反擊，反以7比5超前，並持續以發球壓制對手，10比7逼出3個局點，被化解2個後喊出暫停；暫停過後造成對手掛網，11比9搶先聽牌。

第5局，黃愉偼開局就連下4分，迅速將比數改寫為5比1，一路壓制對手，10比2取得8個賽末點，最終以11比3搶下金牌戰門票。

關鍵字： 桌球世大運中華隊黃愉偼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

熱門新聞

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1連5戰開轟後大谷翔平即刻反省　

2NBA冠軍射手遭瘋猜與小A辣共度春宵

3PS再迎韓援金渡兒、朴善珠甜美加盟助陣

4中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

5大谷翔平重登國聯全壘打王

最新新聞

1陳金鋒談王偉軒定位

2黃愉偼勇闖世大運桌球女單金牌戰

3紅襪納瓦耶茲第11局轟致勝2分砲！

4全場起立鼓掌！林多終結31打數無安打

5台啤前教頭閻家驊車禍　聲明曝對方酒駕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366