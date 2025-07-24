快訊／黃愉偼勇闖世大運桌球女單金牌戰　4比1擊潰香港好手

▲中華桌球代表隊，黃愉偼出戰世大運女單4強賽 。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年萊茵魯爾世大運桌球賽程今（24）日進入最後一天，台灣女單好手黃愉偼出戰4強賽，與香港選手吳咏琳爭搶決賽門票，從開賽就掌控比賽局面，技戰術執行得宜，以11比8、8比11、11比5、11比9、11比3，總局數4比1挺進稍晚的金牌戰。

中華桌球代表團本屆世大運在男團與女團摘下1金1銅，女雙組合簡彤娟、蔡昀恩也殺入4強，可惜不敵中國韓菲兒、王曉彤，再收下一面銅牌。單打部分則僅目前世界排名第140的黃愉偼挺進4強，她在8強賽以4比3力克日本女將淺田真奈，保底一面銅牌，成為繼2009年黃怡樺奪銅、2017年鄭怡靜摘銀後，女單隊史第3位能在世大運奪牌的好手。

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黃愉偼今日與世界第108的香港對手吳咏琳爭搶金牌戰門票，左手持拍的吳咏琳，去年曾登上巴黎奧運。兩人過去8次對決，黃愉偼保有7勝1敗的優勢，正處於3連勝，不過這是雙方首次在7局4勝制比賽中交手。

▲中華桌球女團本屆世大運奪銅。（圖／大專體總提供）

黃愉偼開賽接發輪次處理得宜，取得2比0領先，隨後雙方打成4比4，黃愉偼準確預判對手球路，把握對方冒高機會進攻，逐步拉開領先，以10比5逼出5個局點，雖然被化解了3個，仍靠著發球得分，11比8先下一城。

第2局，兩人形成拉鋸，一路打到7比7，但黃愉偼隨後連丟了3分，以8比11讓出，雙方總局數1比1。來到第3局，黃愉偼改變發球與接發策略，打出一波8比1猛攻，10比4取得6個局點，11比5收下。

進入第4局，黃愉偼開局3比5落後，但她冷靜應戰，多拍來回後得分，拉出4比0反擊，反以7比5超前，並持續以發球壓制對手，10比7逼出3個局點，被化解2個後喊出暫停；暫停過後造成對手掛網，11比9搶先聽牌。

第5局，黃愉偼開局就連下4分，迅速將比數改寫為5比1，一路壓制對手，10比2取得8個賽末點，最終以11比3搶下金牌戰門票。