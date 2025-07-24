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山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

▲▼中信兄弟啦啦隊PS公布新成員。（圖／宏將多利安國際提供）

▲▼中信兄弟啦啦隊PS公布新成員。（圖／宏將多利安國際提供）

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記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters在2025年迎來嶄新氣象，繼季初公布包含日籍成員菊池桃子與兩位韓籍啦啦隊李丹妃、邊荷律的33人大陣容後，24日再宣布兩位全新韓援加入，分別是金渡兒與JJUBI（朴善珠），為兄弟軍團注入更多國際魅力。

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金渡兒是去年在台職籃中嶄露頭角的仁川女神，本次轉戰中職，她將名字中的「娥」改為「兒」，象徵如新生兒般重新出發。她也將背號從原本的88改為99，期許自己「更上一層樓」。渡兒自2018年展開啦啦隊生涯，現為韓職SSG登陸者啦啦隊成員，曾代表韓國棒球國家隊參與2023亞冠賽、2024 MLB首爾海外賽與日韓傳奇OB賽，並在2024世界12強賽來台應援，迷人的笑眼深獲球迷喜愛。

另一位新加入的是朴善珠，被稱為「山豬公主」的她以「JJUBI（啾比）」為名重返熟悉的洲際棒球場，背號選為98，與暱稱諧音呼應。JJUBI曾任職於KBO樂天巨人與NC恐龍啦啦隊，2022年因韓國手遊活動初次踏上洲際球場，並於2025年經典賽資格賽為中華隊應援，甜美外型與俏皮個性同樣擄獲不少球迷的心。

隨著兩位韓籍新成員的加盟，Passion Sisters總人數持續刷新中職紀錄，展現中信兄弟在啦啦隊經營上的企圖與多元文化融合魅力。

▲▼中信兄弟啦啦隊PS公布新成員。（圖／宏將多利安國際提供）

▲▼中信兄弟啦啦隊PS公布新成員。（圖／宏將多利安國際提供）

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關鍵字： 中信兄弟啦啦隊韓籍多元文化新陣容

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