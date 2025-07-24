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上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

▲▼湖人新秀柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯奈特在夏聯命中率跌至27.9%，表現不如預期。（圖／達志影像／美聯社）

游郁香／綜合報導

湖人去年第17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）上季外線表現曾讓人眼睛一亮，但他在剛結束不久的夏季聯賽狀態相當低迷，三分命中率僅23.8%。湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，這位菜鳥射手的身價暴跌，聯盟普遍不再將他視為具備「首輪籤價值」的資產。

「拉斯維加斯對柯奈特的討論普遍不樂觀，夏季聯賽沒有幫他加分，現在在資產價值評估上，他已不被視為首輪水準的球員。」布哈透露，柯奈特在拉斯維加斯3場平均僅得10.3分、命中率27.9%，三分命中率更只有23.8%。雖曾在猶他轟下25分，但整體表現起伏大，讓外界對他未來發展抱持疑慮。

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事實上，湖人上季曾考慮以柯奈特換取前黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams），儘管最終因對方體檢未過交易告吹，卻也顯現出湖人將柯奈特視為「即戰力交易籌碼」。

▲▼湖人詹姆斯、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人考慮將柯奈特交易換取即戰力，但市場評價已大幅下修。（圖／達志影像／美聯社）

柯奈特菜鳥季雖有7場得分破20大關，包括對爵士一戰砍下37分、追平隊史新人三分紀錄（9顆），但他例行賽末段出賽時間大減，季後賽更遭棄用，反差極大。湖人安排他打夏季聯賽原本想觀察他是否有進步，也能累積比賽經驗，但3場命中率低於25%的表現，顯然未達預期。

隨著防守悍將史馬特（Marcus Smart）加盟，柯奈特將面臨輪替壓力，若無法站穩角色位置，湖人很可能再度尋求交易他，但外界對他的評價卻大幅下修。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Dalton Knecht

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