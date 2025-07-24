運動雲

>

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平於24日（台灣時間）戰雙城的比賽中，以「第二棒、指定打擊」身份先發出賽，在第一局擊出飛向左中外野方向的陽春砲，為本季第37轟出爐。道奇靠著弗里曼（Freddie Freeman）再見安打以4比3獲勝。

這一轟擊球數據為擊球初速：110.3英里（約178公里）、飛行距離：441英呎（約134公尺）、仰角34度。這一轟也讓他成為道奇隊史上第7位、也是睽違6年達成「連5場比賽開轟」的球員，前一位達成的是2019年的蒙西（Max Muncy），同時持續堆高日本球員紀錄。

道奇先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）雖在3局被擊出追平陽春砲，但繳出本季最長的7局內容，送出12次三振，展現壓制力。

第7局，雙方1比1平手，弗里曼（Freddie Freeman）安打上壘，接著帕黑斯（Andy Pages）與羅哈斯（Miguel Rojas）連續選到保送，形成一出局滿壘局面。接著艾德曼（Tommy Edman）擊出右外野安打，打回超前分。

不過8局，道奇後援投手耶茲（Kirby Yates）連投三次保送，造成無人出局滿壘危機。第三任投手貝西亞（Alex Vesia）雖成功製造游擊雙殺，但仍因後續被擊出內野安打而丟掉超前分，形成2比3落後。

道奇打線在8局留下滿壘殘壘後，第9局再起攻勢，2出局滿壘時，弗里曼擊出關鍵左外野兩分打點安打，道奇就此以4比3逆轉再見勝利。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊全壘打紀錄比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

高承睿、馮翊新雙雙無緣世大運男單4強　黃愉偼女單保銅創歷史

高承睿、馮翊新雙雙無緣世大運男單4強　黃愉偼女單保銅創歷史

快訊／中華跆拳道男團不敵南韓　世大運仍勇奪銀牌殊榮

快訊／中華跆拳道男團不敵南韓　世大運仍勇奪銀牌殊榮

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

近10戰累計3轟！范國宸砲轟前隊友羅戈：有掌握住很開心

近10戰累計3轟！范國宸砲轟前隊友羅戈：有掌握住很開心

喜歡徐若熙今天的投球！葉君璋曝83球退場考量

喜歡徐若熙今天的投球！葉君璋曝83球退場考量

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

熱門新聞

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

高承睿、馮翊新雙雙無緣世大運男單4強　黃愉偼女單保銅創歷史

快訊／中華跆拳道男團不敵南韓　世大運仍勇奪銀牌殊榮

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

2魔鷹寫紀錄指天悼妻　獅6比4擊退台鋼

3高承睿、馮翊新無緣4強　黃愉偼保銅

4中華跆拳道男團　世大運奪銀牌殊榮

5徐若熙防禦率登頂！但更希望...

最新新聞

1大谷翔平連5場開轟追平隊史

2中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

3黃暐傑快談好！味全再點名第4輪即戰

4中華跆拳道男團　世大運奪銀牌殊榮

5高承睿、馮翊新無緣4強　黃愉偼保銅

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366