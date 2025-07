大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

▲道奇大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平於24日(台灣時間)戰雙城的比賽中,以「第二棒、指定打擊」身份先發出賽,在第一局擊出飛向左中外野方向的陽春砲,為本季第37轟出爐。道奇靠著弗里曼(Freddie Freeman)再見安打以4比3獲勝。

