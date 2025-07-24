大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平於24日（台灣時間）戰雙城的比賽中，以「第二棒、指定打擊」身份先發出賽，在第一局擊出飛向左中外野方向的陽春砲，為本季第37轟出爐。道奇靠著弗里曼（Freddie Freeman）再見安打以4比3獲勝。

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這一轟擊球數據為擊球初速：110.3英里（約178公里）、飛行距離：441英呎（約134公尺）、仰角34度。這一轟也讓他成為道奇隊史上第7位、也是睽違6年達成「連5場比賽開轟」的球員，前一位達成的是2019年的蒙西（Max Muncy），同時持續堆高日本球員紀錄。

道奇先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）雖在3局被擊出追平陽春砲，但繳出本季最長的7局內容，送出12次三振，展現壓制力。

第7局，雙方1比1平手，弗里曼（Freddie Freeman）安打上壘，接著帕黑斯（Andy Pages）與羅哈斯（Miguel Rojas）連續選到保送，形成一出局滿壘局面。接著艾德曼（Tommy Edman）擊出右外野安打，打回超前分。

不過8局，道奇後援投手耶茲（Kirby Yates）連投三次保送，造成無人出局滿壘危機。第三任投手貝西亞（Alex Vesia）雖成功製造游擊雙殺，但仍因後續被擊出內野安打而丟掉超前分，形成2比3落後。

道奇打線在8局留下滿壘殘壘後，第9局再起攻勢，2出局滿壘時，弗里曼擊出關鍵左外野兩分打點安打，道奇就此以4比3逆轉再見勝利。