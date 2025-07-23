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喜迎「小一路」！詹子賢當爸感動落淚　兒子出生藏39號巧合　

▲詹子賢第一次當爸爸開心地哭了。（圖／截自詹子賢IG）

▲詹子賢第一次當爸爸開心地哭了。（圖／截自詹子賢IG）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟球星詹子賢21日晚上21點09分迎來兒子出生，時間巧妙呼應他的39號背號，他笑說：「兒子是有挑過的，2+1=3，後面是9，剛好是39。」個性愛搞笑的詹子賢，原本難以想像會因喜悅而哭，但他坦言回想當爸的瞬間，真的忍不住落淚。

首次當爸的詹子賢陪產時難掩緊張，「待產時看到老婆很痛，有點緊張。我一直以為這輩子喜悅的事情不會讓我哭，但看到兒子出生，真的很興奮、很開心，那種感覺無法形容，開心到想哭。」

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他言談之中藏不住笑意，不過也直言：「現在累到眼睛快闔上了，這兩天大概只睡不到半小時，一直醒來，難怪有人說生孩子要早點生，當然老婆更辛苦一點。」

他陪產時還帶了兄弟加油棒，原來是聽從「前輩」王政順的建議，希望讓老婆放鬆心情，否則會不容易生。他笑說：「我還騙阿順說，醫生喊用力的時候我就在旁邊敲加油棒，但其實產房不能帶進去啦，怕有細菌。」

他在IG報喜時透露兒子的小名叫「一路」，來由是因為他IG封面照是小時候的照片，長得像動畫角色花田一路，而兒子出生前的高層次超音波也像花田一路，所以決定叫他「一路」。

兒子的長相與個性都神似爸爸，他笑說：「剛剛護士傳來一張他睜眼瞪人的照片，因為他原本在睡覺，結果被叫起來喝母乳。」談到未來的教養方式，他表示：「我媽說我小時候很皮但叫得動，爸爸比較兇，所以我會怕。我應該也會當比較兇的那個角色，有提醒老婆不能太寵，但她卻說，到時候寵的可能會是我。」

關鍵字： 詹子賢兒子誕生中信兄弟陪產喜悅

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