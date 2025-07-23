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費德勒合體納達爾打高球！　笑問：誰敢挑戰我們？

費德勒（右）和納達爾（左）一起打球，只不過這回兩人不是打網球，而是打高爾夫。（翻攝X@RafaelNadal）

▲費德勒（右）和納達爾（左）一起打球，只不過這回兩人不是打網球，而是打高爾夫。（圖／翻攝X@RafaelNadal）

圖文／鏡週刊

已退役的西班牙網球傳奇「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與瑞士傳奇「費爸」費德勒（Roger Federer）近日在西班牙馬略卡島一起打高爾夫球，兩人過去在網壇上締造無數經典對決，如今一起轉戰綠茵球道，讓許多球迷又驚又喜，再次展現兩人超越運動場的深厚友誼。

根據西班牙《馬略卡日報》（Mallorca Daily Bulletin）報導，費德勒近日造訪納達爾在馬納科爾（Manacor）的網球學院「Rafa Nadal Academy」，與學員互動、簽名。納達爾2016年創辦網球學院以來，費德勒就多次到訪，包含當年的開幕典禮。

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費德勒（左）和納達爾（右）一起打高爾夫球。（翻攝rogerfederer IG）

▲費德勒（左）和納達爾（右）一起打高爾夫球。（圖／翻攝rogerfederer IG）

之後「費納」一起到馬略卡島的普拉高爾夫度假村（Pula Golf Resort）打高爾夫，兩人在陽光燦爛的球場上笑聲不斷，展現與過去在網球場上廝殺截然不同的輕鬆氛圍。

費德勒今（23日）在IG分享照片，幽默寫道：「有誰準備好挑戰我們兩個了嗎？#Fedal（費納）」納達爾也在X發文：「#Fedal」。球迷們看了紛紛驚呼「永遠的傳奇」「費納Forever」「畫面太美了」「感動到哭啦」，滿滿情懷。

「費納」在高球場上合體，讓球迷又驚又喜。（翻攝rogerfederer IG）

▲「費納」在高球場上合體，讓球迷又驚又喜。（圖／翻攝rogerfederer IG）

根據ATP官網報導，納達爾與費德勒在高爾夫度假村，受到球場主人羅密歐薩拉（Romeo Sala）的熱情接待。這座18洞錦標賽球場，是西班牙頂級高爾夫勝地，納達爾身為馬略卡島居民，是該球場常客，並以單數位差點（single-digit handicap）聞名，經常參加當地的業餘高爾夫賽事。而費德勒則在退休後逐漸愛上高爾夫，據悉，他在球場上展現出冷靜的推桿技巧，彷彿是一位經驗老道的選手。

費德勒和納達爾過去在「拉沃盃」一起打雙打（下圖），官方還貼出「高爾夫vs. 網球」的對比照，滿滿情懷。（翻攝X@LaverCup）

▲費德勒和納達爾過去在「拉沃盃」一起打雙打（下圖），官方還貼出「高爾夫vs. 網球」的對比照，滿滿情懷。（圖／翻攝X@LaverCup）

費德勒與納達爾的「費納對決」是網球場上的經典對戰組合，在過去40次交手中，納達爾以24勝16負領先。費德勒擁有20座大滿貫冠軍，納達爾則有22座，他們的情誼在球場外同樣動人，2022年費德勒在拉沃盃（Laver Cup）退役時，兩人聯手出戰雙打比賽，賽後費德勒正式高掛球拍，二人手牽手流淚，英雄惜英雄，感動無數球迷。


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關鍵字： 鏡週刊費德勒納達爾

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