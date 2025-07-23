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勇士剛DFA！中華隊潛在好手費爾柴德轉戰光芒　生涯第6隊再拚出頭

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日前表態願意為中華隊效力的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），才剛被勇士指定讓渡（DFA），23日（台灣時間）便被交易至光芒，作為交換條件的是現金。這也將是他旅美生涯效力的第六支大聯盟球隊。

為了騰出40人名單空間，右投羅德里奎茲（Manuel Rodriguez）也從15天傷兵名單轉為60天傷兵名單。同時，內野手洛爾（Brandon Lowe）因左腳踝肌腱炎進入10天傷兵名單。

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費爾柴德前一日才剛被勇士指定讓渡（DFA），本季主要以代跑與守備替補為主，在大聯盟出賽28場僅有55打席，打擊率僅.216/.273/.333。他生涯累積670個打席，打擊成績為.223/.305/.384，是一名具備良好速度與守備價值的工具型外野手。

這位2017年紅人隊的第二輪選秀球員，職業生涯效力過響尾蛇、紅人、巨人、水手與勇士，是典型的第四外野人選。根據Statcast數據，他速度在聯盟排進前13%（第87百分位），可守三個外野位置。雖然他對左投有略優表現，但對右投則明顯較為掙扎。

由於費爾柴德已無下放選項，光芒必須將他留在大聯盟25人名單，否則就需再度指定讓渡。

關鍵字： 光芒隊外野手費爾柴德交易球隊

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