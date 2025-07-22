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挑戰時限、項目都問清楚　古久保揭密延長賽溝通過程

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿在11局上展開關鍵攻勢，林智平敲出二壘安打攻下超前分，味全龍隨即提出挑戰。桃猿總教練古久保健二也上前與主審確認狀況，他賽後解釋，是為了確認兩項內容：包括挑戰是否在時限內，以及挑戰項目為何。

桃猿在10局上錯失進攻機會，11局上由中心打線領軍，林智平與林泓育接連敲出安打，隨後再靠對方暴投攻下2分。

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當林智平上二壘時，味全提出挑戰，古久保也走上前與主審溝通。他透露：「我先確認是否超過挑戰時限，再來是確認挑戰的是一壘跑者是否踩壘，還是二壘的判決。延長賽只能挑戰一次，所以要與裁判確認清楚。最後他們選擇挑戰的是二壘跑者是否安全上壘。」

談到超前的重要2分，古久保表示：「10局上我們的進攻沒有處理得很好沒得分，對方也有類似狀況，被順利壓制。11局上中心打線有發揮，無人出局一三壘時，我們希望至少能靠高飛球送回一分，雖然知道高飛球不是那麼容易打出來，但一壘的小胖、三壘的智平都是有經驗的跑者，最後順利（靠暴投）得分，算是比較幸運，那一分很重要。」

本場比賽桃猿打線一度遭到鋼龍壓制，林承飛轟出追平全壘打扳回劣勢。古久保說：「鋼龍是一位很好的投手；我們的魔神樂今天狀況不算理想，但也發揮了實力，把失分降到最低。這場比賽雙方勢均力敵，內容很好。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿味全龍比賽逆轉

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