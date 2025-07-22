全隊繫上黑絲帶與魔鷹同奮戰！台鋼4比0領先統一獅

▲魔鷹痛失愛妻仍堅持披戰袍 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹洋將魔鷹上周遭逢妻子於飛往台灣途中不幸離世之重大變故，仍選擇回到球場，用比賽為摯愛告別。首局場內掌聲如潮，他敲出高飛犧牲打，助台鋼取得首分，3局選到保送延續攻勢，王柏融適時安打貢獻2打點，目前台鋼雄鷹4比0領先。

魔鷹選擇以球員的堅韌意志站上球場，今晚將先發4棒指定打擊。全隊也在手臂繫上黑絲帶，陪伴魔鷹一起面對艱困時刻。

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首局由王博玄安打開啟攻勢，吳念庭接連安打。1出局一二壘有人，魔鷹上場打擊，這次並沒有應援，全場起立鼓掌為他加油。



魔鷹第一球就攻擊，直接把球扛向中外野，雖然遭到中外野手林佳緯接殺，但仍順利打回台鋼第一分。

2局下，台鋼再靠高聖恩高飛犧牲打，攻下第2分。

3局下，台鋼延續攻勢，曾子祐內野安打，吳念庭保送，再度輪到魔鷹打擊，全場再度響起震撼的人聲應援。魔鷹最後纏鬥至滿球數，並選到四壞球保送，下一棒王柏融適時安打，帶有2分打點擴大領先。

魔鷹與投手激烈纏鬥至滿球數，最終選到四壞球保送，形成滿壘局面。關鍵時刻，王柏融把握機會，擊出適時安打，帶有2分打點，幫助台鋼擴大領先優勢。