吉力吉撈「彭彭衝刺」直奔休息室笑翻全場　沒料到是郭天信傳超快

▲ 2025中職明星賽全壘打大賽，吉力吉撈·鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍捕手吉力吉撈・鞏冠在中職明星賽全程笑料百出，其中一幕被球迷熱烈討論——他衝本壘時無視捕手，直接轉身跑回休息室，他笑稱「我學彭彭的」復刻搞笑場景。

吉力吉撈談到當時的情況說：「欸？球到了耶！比我想像中快，心想：轉彎好了，反正已經出局，就直接衝回休息室。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他補充道：「我不知道是郭天信（傳球），朱哥也打得很快，岱安怎麼那麼快就接到球了？所以想說轉彎、衝刺！他真的傳很快，嚇我一跳。前幾天才剛看過『彭彭』的影片，還傳給林子偉看，就想到明星賽可以用上。」郭天信當下對吉力吉撈的跑壘也滿臉問號，直到他回到休息室才對郭說：「原來剛剛是你喔！」

吉力吉撈在全壘打大賽也繳出亮眼成績，預賽與決賽合計轟出17發全壘打。他表示：「比之前好多了，也真的進步了。全壘打其實沒有想像中簡單。」

明星賽充滿趣味，隊友們也積極共襄盛舉。劉基鴻客串蹲捕卻被李凱威盜壘，還因此認真檢討。吉力吉撈笑說：「他還問我，如果左打在打、跑者在跑，要怎麼看？但問題是……凱威早就跑到一半了啦！」