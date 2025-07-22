古久保盼明星賽回歸本質「太鬧不好」　大家期待明星級PLAY

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽兩天共吸引8萬名觀眾進場，票房與商品收入突破7千萬元，有歡樂的氣氛也有美技，引發比賽應回歸本質的論調。樂天桃猿總教練古久保健二對明星賽型態提出看法，強調仍應重視比賽本質，展現明星級水準。

古久保表示：「每個人感受不同，但星期天比賽中有幾個很好的play，像是岳政華、陳晨威的美技接殺，這就是入選明星賽，球迷所期待的明星級play，大家全力以赴比賽。」

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他也指出，「這是我的個人意見，明星賽是各隊最好的球員參加的比賽，所以氣氛可以開心，但太放鬆、太鬧的場景，就比較不好。」

古久保希望明星賽回到本質，「希望兩邊正面對決。我去年第一次參加時，就有看到王建民、陳金鋒上場，那畫面讓人期待下一年，會不會又是另一層級。正常打的話會比較好一點。」

針對比賽中出現「投手不夠、野手上來投」的情況，他認為也可思考如何解除，「比如從3隊分成2隊，每隊出5位投手，就會有15位投手，就不會有投手不夠的問題。」

他也提到，去年有12強，明年又有經典賽，可能會延續明星隊與中華隊的分隊模式。不過他也提醒，「如果比賽太開玩笑也不行。畢竟真的很多觀眾是想看職業等級的play，雖然也有觀眾想享受放鬆的氣氛，但綜合來說，取得平衡是最好的。」

對於今年明星賽的安排，古久保表示認同，「像五局玩瑪利歐賽車沒問題，比賽前也有很多活動。如果再花一點心思準備，流程會更流暢。」