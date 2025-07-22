明星賽人氣爆棚票房+商品收入衝7千萬 會長開放預購「點菜」

▲明星賽六隊女孩開場表演，明星賽舞蹈總監大頭緊盯女孩們的表演。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒明星賽連續兩天熱鬧登場，台北大巨蛋再度成為人氣熱區。根據聯盟統計，7月19、20日兩場賽事共吸引8萬名球迷進場，單場4萬人滿場，刷新中職明星賽史上最多觀眾紀錄。票房與商品銷售總收入合計更高達7,000萬元，創下歷來新高。

去年中職首次移師大巨蛋舉辦明星賽，就吸引近6萬2千名觀眾，今年人氣再攀高峰，不僅兩場門票秒殺，場內外商品區同樣人潮洶湧，周邊商品買氣爆棚。聯盟表示，票房加上商品販售收入共約7,000萬元。這項數據顯示中職明星賽在球迷心中熱度不減反增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟會長蔡其昌也於賽後發文向辛苦幕後工作人員致謝，也發文透露部分熱賣商品將規劃網路預購，但由於品項繁多，可能無法全面加開，希望球迷回饋心儀款式，讓聯盟更精準掌握需求。談到明星賽活動，他也強調：「雖然還有可以精進之處，但瑕不掩瑜。」

此次明星賽也是「大師兄」林智勝的明星賽告別戰，他以先發游擊、第二棒身分登場，8局上退場時，全場球迷高喊他的名字，與胡金龍的深情相擁畫面感人，為賽事增添濃厚情感溫度。 隨著明星賽圓滿落幕，中職下半季延燒熱度，聯盟將持續透過賽事與活動，讓更多球迷感受到台灣職棒的魅力。

▲2025中職明星賽，台北大巨蛋再度湧入滿場四萬名球迷進場。（圖／記者李毓康攝）