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里拉德正式簽約拓荒者　曝阿基里斯腱撕裂時「第一念頭」

▲▼里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德正式重返拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

重返拓荒者的隊魂後衛里拉德（Damian Lillard）在今（22）日的加盟記者會中，罕見談論自己在阿基里斯腱撕裂時的當下反應。

里拉德表示，「當我斷掉阿基里斯腱、坐在地上的那一刻，我摸了一下受傷的地方、翻了個身坐起來，腦中第一個念頭就是，我要從阿基里斯腱傷勢中回來。」

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他接著說，「我發誓，這真的是我當下最真實的想法，我那時沒哭，物理治療師都快哭了，但我沒有，甚至我獨自待著時也沒有哭。」

▲▼里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德在季後賽撕裂阿基里斯腱。（圖／達志影像／美聯社）

他強調，這不是出於逞強或硬撐，而是內在意志的自然反應，「我知道這傷勢意味著什麼，但我沒時間可以浪費。」

為了應對這段復健期，他主動與曾歷經相同傷勢的運動員交流，包括NFL 明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、NBA的杜蘭特（Kevin Durant）、蓋伊（Rudy Gay）等人。

里拉德表示，面對這段被視為運動員生涯轉捩點的重大傷勢，自己從未感到自憐，而是認為要立即展開心智上的抗戰。

▲▼里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德不願困在負面情緒裡。（圖／達志影像／美聯社）

「我從沒沉溺在自憐或負面情緒裡，老實說，我過去從沒因傷感到沮喪，但我知道這次是我職業生涯中最大的挑戰。」里拉德說，「這是場心理戰，我不會輸掉這戰役。」

里拉德日前被公鹿裁掉並完成延伸條款處理，隨即與拓荒者簽下新合約，宣告重返效力多年的舊東家，他將與哈樂戴（Jrue Holiday）共同領軍球隊，注入資深經驗，雖預計將缺席整個2025-26賽季，但里拉德正一步步準備在2026年重返賽場，而波特蘭，也將再度張開雙臂迎接這名隊魂。

關鍵字： NBA拓荒者里拉德

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