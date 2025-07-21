李珠珢甜抱韓職球員朴洙鍾照瘋傳！　新緋聞男友背景曝光

▲李珠珢爆熱戀大5歲選手朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram）



記者胡冠辰／綜合報導

南韓啦啦隊女神李珠珢近日遭韓網瘋傳她與KBO培證英雄隊外野手朴洙鍾的甜蜜合照，畫面中她不僅從後方環抱男方，還俏皮地比出愛心手勢，兩人互動親暱宛如熱戀情侶，引發外界猜測戀情是否已悄悄升溫。對此雙方目前尚未對戀愛傳聞做出任何回應。

這張照片迅速於網路擴散，掀起球迷與粉絲熱議，尤其對於男主角朴洙鍾的身分感到好奇。據了解，朴洙鍾出生於1999年2月25日，現年26歲，與2004年出生的李珠珢相差5歲，他身高178公分、體重83公斤，守備位置為外野手，為右投右打。

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其棒球養成歷程包括就讀道新小學、江南中學、忠岩高中，以及慶星大學，2022年以育成選手身份加入培證英雄隊。

在2025年球季中，朴洙鍾於一軍的打擊表現為打擊率0.154，共擊出6支安打、包含1支全壘打與2分打點，並有1次盜壘成功；相較之下，他在二軍的表現較為亮眼，他出賽31場、累積打擊率高達0.340，貢獻18支安打與13分打點，展現出潛力股姿態。

▲李珠珢環抱朴洙鍾人生四格瘋傳韓網。（圖／翻攝自Instagram）

早在2024年，李珠珢便曾與起亞虎年輕球星金倒永（김도영）爆出緋聞，當時有網友在論壇宣稱目擊兩人私下約會，引起粉絲關注。不過事後雙方未有任何實質互動的證據，李珠珢更親自否認戀情，最終被韓媒定調為「虛假謠言告終」。如今她再度因與另一位球員傳出戀情，再度掀起話題。

李珠珢自從以「三振出局舞」在起亞虎啦啦隊時期爆紅後，人氣扶搖直上，不僅席捲韓網熱搜，更在台灣擁有廣大粉絲群。當時她在球場中途補妝，聽見音樂響起便立刻跳起熱舞的片段，更在社群平台累積破億觀看，掀起模仿熱潮。

目前李珠珢同時活躍於台灣富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」與韓國LG雙子隊，跨國發展讓她成為台韓啦啦隊的指標性人物。而這次與朴洙鍾的親暱合照曝光，也讓不少粉絲再度關注她的感情動向，期待雙方是否會給出正式回應。