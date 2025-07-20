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明星賽兩戰8萬人寫歷史　林智勝最後一舞歡呼聲中退場

▲▼ 2025中職明星賽，林智勝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025中職明星賽，林智勝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025中職明星賽，林智勝。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽連兩天擠爆台北大巨蛋，第2場比賽再度湧入4萬人，兩天合計共8萬名球迷進場，見證「大師兄」林智勝的「最後一舞」，在滿場歡呼聲中正式告別明星賽舞台。

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林智勝明星賽生涯最終戰以先發游擊、第二棒身份登場，8局上1出局時退場，全場球迷齊聲高喊他的名字，他返回休息區後也與胡金龍深情相擁，場面感人。

▲▼ 2025中職明星賽，林智勝退場休息 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2025中職明星賽，林智勝退場休息 。（圖／記者李毓康攝）

回顧去年明星賽首次於大巨蛋舉辦，兩日分別吸引33,688人與28,666人入場，已創下高人氣紀錄；今年熱度再創新高，19、20日兩場皆達4萬人滿場，再次刷新中職明星賽史上最多觀眾人數紀錄。

比賽期間也有趣味橋段，6局下郭天信與劉基鴻擔任投捕搭檔，賴胤豪則守右外野，會長蔡其昌客串播報員笑說：「明星賽現在才開始！」

林智勝打席登場時，場邊突然播放《Sorry, Sorry》，他當場跳起舞步，復刻明星賽經典畫面，最終遭到三振，兩戰皆未敲出安打，留下些許遺憾，卻也為他的明星賽畫下熱血又感性的句點。

▲▼ 2025中職明星賽，台北大巨蛋再度湧入滿場四萬名球迷進場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025中職明星賽，台北大巨蛋再度湧入滿場四萬名球迷進場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025中職明星賽，台北大巨蛋再度湧入滿場四萬名球迷進場。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職林智勝明星賽大巨蛋感動

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