胡金龍明星賽最終回：就是享受！　笑稱巴士坐前面像教練

▲中職明星賽，胡金龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽19日登場，統一獅資深球星胡金龍迎來生涯最後一次參與明星賽，他坦言此行心情放鬆、沒有緊張，只希望好好享受每一刻，「可能最後一次打明星賽了，就是享受。」

胡金龍本次入選中華隊先發陣容，他笑說是前一日透過新聞才得知自己先發，「總教練沒有先劇透，看到的時候有嚇一跳，也有點緊張，但也很感謝教練團的肯定。」

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談及明星賽印象最深的一刻，他毫不猶豫提起天母球場首打席全壘打的經歷，「那次拿的是廖建富的球棒，我沒有帶棒子，原以為會發球棒，就順其自然地打，結果就轟出去了。」

對於這場明星賽的期待，胡金龍也抱持務實態度，並未預設戲劇性場面，「最後一個打席全壘打？我盡力啦。」但他仍期許能在這場具紀念意義的賽事中留下好回憶，「希望大家都不要受傷，開心打完。」

被問到與「大師兄」林智勝一同參與最後一屆明星賽，是否會一同認真拚戰，胡金龍笑說：「他認真我一定也會認真啊！」林智勝稍早曾表示自己上巴士時有種像是「小朋友」的感覺，胡金龍也有共鳴，「真的，有種自己是教練的感覺，我都坐滿前面的。」

談及好友陳鏞基未能同行參賽，他淡然表示：「照順序退嘛，不用擠在一起。」是否暗示明年輪到鏞基接棒？胡金龍笑說：「沒有沒有，他還久，對啊對啊。」