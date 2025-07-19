NBA後衛捲假球案！律師喊冤　只打10分鐘退場賭客獲利38萬

▲羅齊爾2023年代表黃蜂出戰時僅打10分鐘即退場，賭客對他的數據大量下注獲利。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）疑涉非法賭博遭到聯邦檢察官調查，起因是一名職業賭客於2023年3月一場比賽中，在短短46分鐘內對他個人數據下注30筆「全勝」，總獲利超過1.3萬美元（約38.2萬台幣），事件引起博彩監察單位與美國司法部高度關注，羅齊爾的律師則跳出來喊冤。

根據《ESPN》獨家披露的文件，一名賭客在密西西比州比洛克西市Harrah's Gulf Coast體育博彩場所，針對當地時間2023年3月23日晚間黃蜂對鵜鶘一役，投注當時披夏洛特戰袍的羅齊爾的得分、籃板、助攻全數「低於預期」，最終羅齊爾僅打10分鐘就因腳傷退場，數據低於特定門檻，該賭客的30筆下注全數獲勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天美國6州多間博彩公司都監測到對羅齊爾「下注異常活躍」，尤以密西西比與路易斯安那州最為集中。美國博彩監察公司（U.S. Integrity）於下午2點24分發出全國預警，不久多家博彩公司關閉相關賭盤。羅齊爾當天並未被列入傷兵名單，該場比賽過後宣告整季報銷，隔年1月轉戰邁阿密熱火。

▲羅齊爾疑涉非法賭博遭到聯邦檢察官調查。（圖／達志影像／美聯社）

NBA當年調查後未發現羅齊爾違規，但他仍被列入紐約東區聯邦檢察官調查名單，成為波特（Jontay Porter）後又一焦點人物。波特已於2024年認罪，承認與賭客勾結操縱比賽，而多位消息人士也證實下注羅齊爾的帳戶曾涉波特案。

羅齊爾律師崔斯提（Jim Trusty）強調，當事人未涉不法，與波特案無關，並已多次配合FBI與NBA調查，「很遺憾，他身為一位知名運動員，卻必須承受這樣的懷疑與壓力。希望聯邦單位最終能正式通知我們，確認調查結束，並與NBA一樣認定他清白無辜。」