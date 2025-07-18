快訊／跆拳道品勢連奪2面獎牌！中華男團摘下世大運銅牌

▲2025年德國萊茵魯爾世大運，中華跆拳道品勢男團。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運跆拳道品勢團體賽今（18）日登場，稍早由郭彥妤、陳歆雅與楊長螢組成的女團，以高達8.849的平均總分替台灣摘下本屆首金，也是首面獎牌，緊接著換男團在決賽上陣，表現也相當優異，以平均總分8.866贏得銅牌，品勢代表隊連續替台灣奪下2面獎牌。

品勢團體賽分為男子組與女子組，各隊由3名選手組成。決賽階段須分別演出1套公認品勢與1套自由品勢，兩項目各佔總分50%。其中，自由品勢是以跆拳道基本技術為核心，搭配音樂節奏與創意編排，強調動作的力與美，展現選手的協調性、爆發力與藝術表現。

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中華男團由柯翔碩、黃奕承與陳孝澤組成，下午16強賽以平均總分8.982力退厄瓜多的8.249，順利挺進8強決賽。柯翔碩在國內賽事戰績亮眼，基本功紮實、動作精準，黃奕承是上屆成都世大運成員，陳孝澤首次入選代表隊，但實戰歷練豐富，是團體項目中的穩定核心。

中華隊被安排在第7組上陣，公認品勢發揮穩健，取得8.833分，自由品勢展現輕快、充滿創意的風格，執行上十分完美，拿下8.899分，平均總分8.866位居第3，最終摘下一面銅牌。