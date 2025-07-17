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落地失誤錯過世大運獎牌　王敍帆、簡湘玲跆拳道品勢混雙第7

▲▼德國萊茵魯爾世大運，跆拳道品勢混雙簡湘玲、王敍帆。（圖／大專體總提供）

▲德國萊茵魯爾世大運，跆拳道品勢混雙王敍帆（左）、簡湘玲（右）。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運今（17）日開幕，中華代表團有3組跆拳道品勢選手登場，男、女個人賽部分，蔡和軒、徐悠然都止步16強，備受期待的混合雙人組王敍帆、簡湘玲則挺進決賽階段，今晚力拚台灣本屆首面獎牌，兩人在公認品勢項目表現完美，可惜自由品勢出現失誤，最終以平均總分8.249名列第7，錯過頒獎台。

上屆中華品勢代表隊由胡子萱摘下個人賽銀牌，黃品潔、徐語澤奪得混雙銅牌，本屆出戰混雙的王敍帆、簡湘玲也被看好站上頒獎台。兩人16強賽以平均總分8.649力壓香港對手的8.4666，順利前進決賽。

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▲▼德國萊茵魯爾世大運，跆拳道品勢混雙簡湘玲、王敍帆。（圖／大專體總提供）

各組選手需在決賽展示1套公認品勢與1套自由品勢，兩項評分各佔5成。公認品勢著重基本動作的扎實度與動作的規範一致性；相較之下，自由品勢則強調創意編排與高難度技術，選手常融入音樂節奏及空翻踢技，展現出結合力與美的動感演出，如同太極舞般流暢又震撼。

王敍帆、簡湘玲被排在第7組上陣，兩人在公認品勢充分展現默契與氣勢，拿下8.732的高分，奪牌希望濃厚，隨後的自由品勢，兩人的動作與音樂搭配流暢，可惜落地都出現了失誤，獲得7.766分，平均總分8.249，沒能站上頒獎台，在8組選手中名列第7。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運跆拳道品勢王敍帆簡湘玲

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