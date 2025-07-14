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今永昇太7局6K主宰洋基　兩度三振賈吉曝心法：不帶貪念

▲小熊今永昇太5局無失分3K領軍完封紅雀。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊日籍左投今永昇太14日（台灣時間）先發對戰洋基，主投7局僅被敲2安打、失1分，繳出優質內容，奪下本季第6勝（3敗）。他在與洋基看板球星賈吉（Aaron Judge）的首次對決中三度交手，共送出2次三振、1次滾地出局，展現壓制力。

本場比賽唯一失分發生在第2局，今永被史坦頓（Giancarlo Stanton）轟出陽春砲，不過其餘6局皆順利封鎖洋基打線。7局的優質先發，幫助小熊最終以4比1擊敗洋基。

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面對上季美聯MVP賈吉，今永展現老練投球節奏與策略。首打席在首局兩出局時登場，他先用2顆滑球取得領先，接著投出一顆時速83.5英里（約134.4公里）的指叉球讓賈吉揮空，僅用3球解決。

第2次對決發生在第4局，今永依舊快速取得2好球，在全場「Judge！」應援聲中，投出一顆低角度指叉球，讓賈吉站著被三振。

第3次對決為第7局，今永在2好2壞後再以內角低角度的指叉球讓賈吉打成游擊滾地出局，三打席完全壓制這位強打。

賽後今永提到對付賈吉的心法：「不能有貪念。不能想『他可能會出局』或『這種揮棒會很好』這些想法。」他強調要專注在自己該做的動作與投球位置，把球投好就交給打者去決定。

「我覺得賈吉這種層級的打者，不能讓『想壓制他』的情緒過於強烈，否則反而緊張。這樣的心態反而讓我能放鬆地投球。我覺得今天並沒有什麼明顯的失投。」

今永也透露，他透過不同打席改變投球組合，並利用投球時鐘控制節奏，讓對方打者難以適應。他坦言自己並非單靠球威壓對手的類型，因此更重視節奏、策略與變化。「這是我必須先接受的事實。既然如此，我就要想出能對付這些打者的方式，這場比賽我做到了。」

今永本季未入選明星賽，因此可以稍作休養。他也談到下半季的目標：「老實說，我不太在意勝敗，我更希望能提升自己的優質先發數。即使未達QS，也希望能確實投完6局甚至7局。」

關鍵字： 棒球小熊今永昇太洋基賈吉

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