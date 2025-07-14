響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

▲張弘稜（左三）與隊友聯手演出完全比賽。（圖／截自海盜高A官網）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇3A台灣左投林昱珉於14日（台灣時間）先發對戰水手3A，最快球速飆至93.6英里（約151公里），主投4.2局失4分；海盜高A張弘稜則與隊友聯手演出完全比賽。

林昱珉首局便遭遇亂流，先投出保送，隨後自己發生失誤。儘管製造出滾地球，仍被對手跑回1分。兩出局後又被敲出二壘安打，外野手再發生失誤，失掉第2分。第2局至第4局間雖有2次保送，仍順利壓制對手，隊友也在第4局將比數扳平。

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5局上，林昱珉在兩出局後遭到連續4支安打狙擊，再失2分後提前退場。雖然隊友在第7局下反超比數，但牛棚無力守成，最終響尾蛇3A以9比13落敗。林昱珉此戰投4.2局，被敲6支安打、失4分（其中3分為自責分），另有4次保送、3次三振，防禦率為6.05，無關勝敗。

張弘稜則有精彩表現，先發5局未被敲出任何安打，送出5次三振，總計58球、40顆好球，與3位隊友洛舒恩（Joshua Loeschorn）、雪克（Jake Shirk）、貝里斯（Jarod Bayless）聯手未讓任何對手上壘，合力完成完全比賽。海盜高A最終以4比0獲勝，締造歷史，張弘稜奪得第5勝，

這是海盜高A在短短9天內完成的第2場九局完全比賽，職業棒球史上從未有球隊在同一賽季達成此壯舉。