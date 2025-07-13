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快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

▲▼溫網，謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科出戰溫網女雙決賽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇13日晚間與「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）在溫網女雙決賽登場，對決比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）與俄羅斯好手庫德梅託娃（Veronika Kudermetova）的組合，雙方激戰3盤，台拉聯軍終場以6比3、2比6、4比6落敗，收下亞軍，謝淑薇再次與個人第10座大滿貫冠軍擦身而過。

39歲的謝淑薇至今寶刀未老，她的球風刁鑽，雙打實力更是頂尖，生涯囊括7座大滿貫女雙金盃、2座混雙冠軍，且是與5位不同的搭檔完成如此的成就。她過去4度在草地大滿貫封后（2013、2019、2021、2023），今年搭檔拉脫維亞好手「O妹」奧絲塔朋科，兩人一路挺進女雙冠軍戰。

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台拉聯軍開賽首個發球局就被逼出2個破發點，「O妹」雙發失誤直接讓出第1局，所幸隨即在第2局回破，但謝淑薇第3局也出現雙誤，再次遭到破發，陷入1比2落後。對手第4局保發，「O妹」發球局4度打到Deuce，纏鬥9分多鐘後辛苦保發，台拉聯軍追到了2比3。

▲▼溫網，謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科。（圖／達志影像／美聯社）

第6局，「O妹」手感加溫，展示猛力抽球威力，加上梅騰絲送上雙發失誤，台拉聯軍扳成3比3，接著連保帶破率先取得5比3聽牌。謝淑薇與「O妹」越打越打順，第9局很快逼出兩個盤末點，謝淑薇網前精彩的截擊得分，花費46分鐘以6比3收下首盤。

進入次盤，雙方前3局互保，台拉聯軍第4局遭破發，第5局也沒能維持領先回破，第6局又被破，陷入1比5的不利局面。梅騰絲加快比賽節奏，壓制了台拉聯軍，儘管第7局緊急回神，此盤首度破了對手發球局，將戰線延長，最後還是以2比6讓出。

決勝第3盤，雙方前2局都保發，台拉聯軍第3局錯失4個破發點，無奈耗費超過10分鐘還是功虧一簣，兩人接下來連拿4分保發提振士氣，戰成2比2。台拉聯軍第5局連下2分，逼出2個破發點，謝淑薇與對手多拍來回，最終對手擊球出界，台拉聯軍取得關鍵破發，以3比2領先。

「O妹」第6局發球迅速連拿4分，台拉聯軍再以Love game（對手0得分）保發，將領先擴大到4比2。謝淑薇第7局又來了一記出其不意的截擊，一度逼成Deuce，不過對手最後還是驚險保發。台拉聯軍第8局遇上亂流連續失分被破，對手第9局再保發，謝淑薇與「O妹」反以4比5落後。

關鍵第10局，台拉聯軍必須保發才能延長戰線，「O妹」卻出現雙發失誤送分，她與對手多拍對抽無奈失分，被逼出冠軍點，最終無力挽回，以4比6敗下陣來。

關鍵字： 溫網女雙謝淑薇Jeļena Ostapenko

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